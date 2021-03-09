Elektrik santrallerine milyarlarca lira hibe

Enerji sektörünün özelleştirilmesi ile birlikte verilen hem ucuz hem de kesintisiz elektrik sözleri bir türlü tutulmuyor.

Devlet, santrallerin ayakta kalması için üretim yapmasalar bile kapasite ödemeleri yapıyor. 2020'de çoğu kömür santrali olmak üzere yapılan kapasite ödemeleri 2 milyar lirayı aştı. Bu yılın ilk 2 ayında ise yapılan ödemeler 400 milyon liraya yaklaştı. Bu ödemelerin yapılmaması durumunda santrallerin faaliyetlerini sürdüremeyeceği ifade ediliyor.

EN ÇOK KÖMÜRE

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), her ay belirli santrallere kapasite mekanizması desteği çerçevesinde ödemeler yapıyor. Çoğunluğunu kömürün oluşturduğu bu santraller arasında doğalgaz ve hidroelektrik (HES) santralleri de bulunuyor. Kapasite destekleri, faaliyetlerinin tehlikeye girmemesi için stratejik konumda bulunan santrallere yapılıyor. Ancak, özelleştirme politikası çerçevesinde yeniden düzenlenen enerji sektöründe bu kadar fazla risk yaratacak projenin yer alması da eleştirileri beraberinde getiriyor.