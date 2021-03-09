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Elektrik santrallerine milyarlarca lira hibe

Kömür, doğalgaz ve hidroelektrik santrallerine üretmedikleri elektrik dışında ödenen kapasite mekanizması ödemeleri milyarlarca lirayı buluyor

Taylan BÜYÜKŞAHİN
Güncellenme: 00:24, 09/03/2021
HaberlerEkonomi
Elektrik santrallerine milyarlarca lira hibe

Enerji sektörünün özelleştirilmesi ile birlikte verilen hem ucuz hem de kesintisiz elektrik sözleri bir türlü tutulmuyor.

Devlet, santrallerin ayakta kalması için üretim yapmasalar bile kapasite ödemeleri yapıyor. 2020'de çoğu kömür santrali olmak üzere yapılan kapasite ödemeleri 2 milyar lirayı aştı. Bu yılın ilk 2 ayında ise yapılan ödemeler 400 milyon liraya yaklaştı. Bu ödemelerin yapılmaması durumunda santrallerin faaliyetlerini sürdüremeyeceği ifade ediliyor.

EN ÇOK KÖMÜRE

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), her ay belirli santrallere kapasite mekanizması desteği çerçevesinde ödemeler yapıyor. Çoğunluğunu kömürün oluşturduğu bu santraller arasında doğalgaz ve hidroelektrik (HES) santralleri de bulunuyor. Kapasite destekleri, faaliyetlerinin tehlikeye girmemesi için stratejik konumda bulunan santrallere yapılıyor. Ancak, özelleştirme politikası çerçevesinde yeniden düzenlenen enerji sektöründe bu kadar fazla risk yaratacak projenin yer alması da eleştirileri beraberinde getiriyor.

Avrupa Birliği karar aldı, destekler kesiliyor
Kapasite mekanizması destek ödemeleri, dünyada da bazı ülkeler tarafından kullanılıyor. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri, temiz enerjiye geçiş çerçevesinde bu kömür santrallerine desteklerin kesilmesi için ortak karar aldılar. Geçen ocak ayının sonunda AB ülkeleri dışişleri bakanları fosil yakıt teşviklerine son verilmesi gerektiğine dair ortak bir açıklama yaptı.
Yayınlanma Tarihi:05:30,