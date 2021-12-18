Emekli de zam istiyor

Emeklilerin maaşları, TÜİK verilerine göre bile, en az yüzde 10.47 eridi. Ortalama emekli maaşı 2022 asgari ücretinin yarısında kaldı. Emekliler geçinebilecek bir ücret talep ediyor.

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Deniz B. GÖÇMEN

Asgari ücret yüzde 50 artırıldı ancak hâlâ maaşı 1.500 lira olan emekliler var. Enflasyonun ağırlığı altında ezilen emekliler, inandırıcılığını yitiren Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bile maaşlarının en az yüzde 10.47 eridiğini belirterek asgari ücret oranında artış ve seyyanen iyileştirme talep ediyor. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, emeklilerin bu şartlarda geçinmesinin mümkün olmadığını vurguladı. TÜİK verilerini gerçekçi bulmayan emekliler, ona göre yaptıkları hesaplamalarda bile çok fazla kayıp yaşadıklarını belirtiyor. Ortalama emekli maaşı 2.624 lira olarak kabul edilirse bir ayda yaşadıkları kayıp 274 lirayı buluyor.

ÖNCE ASGARİ SONRA ZAM

Asgari ücretin bu haliyle de kabul edilemeyeceğini belirten Yavuz, “Allanıp pullandırıldı ama bizi tatmin eden bir sonuç değil. Yüzde 50 artış kulağa hoş gelse de ortada pembe bir tablo olduğunu düşünmüyoruz” dedi. En düşük emekli ücretinin asgari ücretle eşitlenmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, “Bugünkü şartlarda ücretler eşitlendikten sonra, emekli maaşlarına bunun üzerinden zam yapılması gerekiyor. Ama emeklileri açlığa, sefilliğe mahkum edecekler” diye konuştu. DİSK'in asgari ücret talebinin 5.200 lira olduğunu hatırlatan Yavuz, “Bakın bu ücret bile o günden bugüne artık tartışılabilir hale geldi. Bu dönemde biz emeklilerin yaşamlarını idame ettirmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı. Geçinmenin yanında sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok konuda sorunları bulunduğunu söyleyen Yavuz, hükümetin emeklilerin örgütlenmesini engellenmeye çalıştığını belirtti. Yavuz, “Bizim sendika hakkımız yok. İktidar emeklilerin bir araya gelmesini engellemek adına sendika hakkımızı yargı yoluyla elimizden almaya çalışıyor” dedi.

‘Nefes alamaz haldeyiz'

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün de emeklilerin, nefes alamaz hale geldiklerini belirtti. Ergün, “Emeklilerimizin giderleri, her ay enflasyonla birlikte katlanarak büyüdü. TÜİK rakamlarıyla bile çok ciddi boyuta ulaşmış olan alım gücü erimesi yerine konulmalı” dedi. Ergün, şunları söyledi: “Doğalgaz faturasının ne kadar geleceğini kestiremediği için evinde battaniyeyle oturup kombisini açamayan veya 4.000 lirayı aşan kömür ton fiyatları yüzünden sobasını yakamayan emeklimizin, bu kışı sağ salim atlatabilmesi için bir iyileştirme yapılması artık kaçınılmaz.”