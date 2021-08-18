En büyük varlık fonundan 6 ayda 111 milyar dolar getiri

1,4 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü olan Norveç Varlık Fonu, 2021'in ilk yarısında 111 milyar dolarlık kazanç sağladı. Türkiye Varlık Fonu henüz 2020 verilerini açıklamadı.

SOZCU.COM.TR

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Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, 2021 yılının ilk 6 ayında 111 milyar dolarlık (990 milyar Norveç kronu) getiri elde etti.

Fon geçen yılın ilk yarısında pandemi etkisiyle 21,3 milyar dolar açıklamış ancak daha sonra hisse senedi piyasalarındaki toparlanmayla 2020'nin tamamında 122,7 milyar dolar kâr elde etmişti.

ENERJİDE YÜZDE 20 GETİRİ

Toplamda 1,4 trilyon dolarlık varlığa sahip olan fon, hisse yatırımlarından yaklaşık yüzde 14, tüm yatırımlarından yüzde 9,4 oranında getiri elde etti.

Hisse getirilerinin yüksek olmasında, enerji, finans ve teknoloji şirketlerindeki yatırımlar etkili oldu. Enerji yatırımlarının getirisi yaklaşık yüzde 20 oldu.

CEO'DAN ENFLASYON TEHDİDİ VURGUSU

Fonun CEO'su Nicolai Tangen, hafta başında yaptığı açıklamada, enflasyondaki artışın, getiriler üzerindeki en büyük tehdit olduğuna dikkat çekmişti.

ABD'de tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 5,4 ile yüksek seviyelerde seyrediyor. Resmi yıllık enflasyon hedefi yüzde 2 olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyon artışını “geçici” olarak değerlendiriyor.

Fonun toplam varlığının yüzde 72,4'ü hisse senetlerinde bulunuyor.

TVF 2020 BİLANÇOSUNU AÇIKLAMADI

Bünyesinde kamu bankaları dahil 20 kamu şirketini bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) net kârı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 48,3 düşüşle 8 milyar 854 milyon TL’ye gerilemişti.

Fonun, finans sektörü dışı toplam borcu da geçen yıl yüzde 46 artışla 284,2 milyar TL’ye yükselmişti.

Fon henüz 2020 yılına ilişkin bilançosunu açıklamadı.

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