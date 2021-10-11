Enerji krizi Ruslara yaradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan enerji krizi nedeniyle dünyanın en büyük enerji ihracatçısı olan Rusya'nın hisse senetleri ve para birimindeki yükseliş diğer gelişmekte olan ülkeleri solladı.

Sozcu.com.tr

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Asya ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artış, dünyanın enerji ihracatçısı olan Rusya’ya yaradı. Rusya’nın para birimi olan Ruble, bu ay en çok değerlenen gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

Rusya halihazırda dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz ithalatçılarından biri konumunda.

Ayrıca Rusya hisse senetleri, diğer gelişmekte olan hisse senetlerine göre büyük artış gösterdi.

FED GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ KORKUTUYOR

Son haftalarda Çin’in Evergrande krizinin yarattığı borç temerrütleri tehdidi ve ABD Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırma beklentisi gelişmekte olan ülke piyasalarında endişe yaratsa da Rusya’nın enerji rezervleri bu endişeleri tersine çevirdi.

ABD Merkezli medya kuruluşu Bloomberg’e konuşan Londra merkezli risk fonu Carrhae Capital’in baş yatırım yetkilisi Ali Akay, “Enerji fiyatları yüksek kalmaya devam edecek ve emtia ihraç eden ülkelerdeki şirketler küresel darlıktan faydalanacaklar” dedi.

PETROL FİYATLARI ARTIYOR

Rusya’nın enerji ürünlerinin toplam 600 milyar doların üzerinde bir rezervi bulunduğu, ülkedeki petrol fiyatının Pazartesi günü Brent varil başına 6 bin ruble ile rekor kırdığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Brent Petrol’ün varil fiyatı da 83 doların üstüne çıkarak son yılların en yükseğini görmüştü.

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