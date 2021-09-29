EPDK Başkanı açıkladı: Elektrikli araçlara hizmet için altyapı çalışmaları sürüyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye’nin Otomobili’nin (TOGG) yollara çıkması ile elektrik piyasası açısından yeni bir döneme girileceğini belirterek, “Tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki alt yapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.

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Enerji platformu ICCI ve Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından dijital olarak gerçekleştirilen ICCI 2021 Konferansı’nda konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Haziran'da vadeli elektrik piyasasını açtıklarını belirterek, “Cuma günü de inşallah vadeli gaz piyasamızın açılışına şahitlik edeceğiz. Bunlar medyada belki hak ettiği ilgiyi yeteri kadar görmese de sektörümüz için tarihi nitelikte adımlar” dedi.

HUKUKİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI

EPDK Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin Otomobili'nin 2022 yılı sonunda üretim bandından inmesinin hedeflendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Otomobili’nin yollara çıkmasıyla birlikte ülkemizde hem sanayi hem bilgi teknolojileri hem de elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımı esas olacak.

Halen üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki alt yapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz.” (İHA)

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