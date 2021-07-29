Esnaf: Kısıtlamalar tekrar gelirse felaketi yaşarız

Bayram tatili ve delta varyantının etkisiyle tüm dünyada tekrar artışa geçen corona virüsü vakaları Türkiye’de de hızla artıyor. Vaka artışlarının ardından kısıtlamalar tekrar gelir mi merak konusu olurken bir buçuk yıl boyunca maddi sıkıntılar yaşayan esnaf yeniden kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı.

“BÜYÜK FELAKET TEKRAR KISITLAMA OLURSA BAŞLAYACAK”

Kısıtlamalar boyunca cepten yediklerini söyleyen işletmeci “Biz açılacağız diye 1 Temmuz itibariyle buna adapte olduk. Hızla artan vaka sayılarını da görüyoruz. Bunun için alınan bir önlem de yok açıkçası. Halen 23 milyon aşılanmayan insan var. Tekrar kısıtlamayı düşünmek bile istemiyorum. Büyük sıkıntı yaşarız. Bizimle birlikte burada çalışan personellerimiz, onların aileleri, bakmakla yükümlü olduğumuz kişiler vs. Depremin artçılarını şimdi başladı ama büyük felaket kapanma olursa o zaman başlayacak” diye konuştu.

“TEKRAR KISITLAMA OLURSA TEMELLİ MEMLEKETİME DÖNERİM”

Bir buçuk yıldır çalıştığı işletmenin kepenklerinin kapalı olduğunu hatırlatan garson Sinan Gökdemir, “Bu sürede gidip inşaatlarda çalıştım. Tekrar kısıtlama olursa bu sektörü bırakıp temelli memleketime dönmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“DESTEK VERDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR AMA KİME VERDİLER?”

Tekrar kısıtlama olması durumunda “Devlet destek vermezse hiçbir esnaf ayakta duramaz” diyen işletme sahibi İhsan Kılıç, “Dükkan sahibi telefon ediyor, ‘Benim tek gelirim o dükkanın kirası. Kiramı istiyorum’ diyor. Çalışanlara bir destek verilmiyor, müzisyenlere bir destek verilmiyor, esnafa bir destek verilmiyor. Destek verdiklerini söylüyorlar ama kime verdiler? Tatil bölgeleri kapanınca yine kısıtlamalar gelecek. Kısıtlamalar gelince sonumuzun iyi olmayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“BİLİNÇSİZ BİR TOPLUMDAN MEYDANA GELEN BATIŞ OLACAK”

“Çok zarar göreceğiz ama dayanmak zorundayız.” diyen işletmeci Şahin Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu halkımızın bilinçsizliğinden. Ben dikkat ediyorsam onlar da edecek. Biraz sorumluluğu halkta alacak. Aşısını olacak. Kapanacak mıyız evet kapanacağız, sıkıntı çekecek miyiz evet çekeceğiz. Bir çok kişi batacak ama bu bilinçsiz bir toplumdan meydana gelen batış olacak.”

“NE YAPACAĞIMIZI BİZ DE BİLMİYORUZ”

Bir işletmede garson olarak çalışan Recep Yüksel, “Bu sefer daha çok işyeri kapanır. Daha çok istihdam kaybına uğrarız. Zaten şu anda ancak ayakta durmaya çalışıyoruz. Kendimizi günübirlik döndürmeye çalışıyoruz. İşletmelerin çoğu aynı dertte. Artan vaka sayılarından dolayı biz de tereddüt içindeyiz. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Sadece günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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