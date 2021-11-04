Ethereum tarihi zirvesini gördü

Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük kripto parası olan Ethereum, gece saatlerinde 4 bin 665 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ethereum'daki yükselişe rağmen Bitcoin'deki düşüş sürüyor. Son dönemlerin gözde kripto paralarında da bir miktar düşüş var. İşte kripto para piyasasında son durum...

Sozcu.com.tr

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Ethereum dün akşam saatlerinde 4 bin 665 dolara yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.

Sabah saatlerinde 4 bin 550 dolara geri çekilen Ethereum düşüşünü sürdürerek 4 bin 500 dolar seviyelerine geriledi.

Gece zirveyi gören Ethereum’da bu hafta yüzde 10’luk bir değer aralığı gözlendi.

Dün 63 bin doların üzerine tırmanan Bitcoin de 61 bin 500 dolar seviyelerine geriledi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in 20 Ekim’de 67 bin 016’lık rekor seviyeye ulaşmasından bu yana 60 bin seviyesine doğru seyir sürüyor.

MADENCİLİKTE ETHEREUM ÖNE GEÇTİ

Bu yıl, Çin'deki kripto para baskıları özellikle Bitcoin üzerinde yoğunlaşmışken Ethereum madencilik konusunda aynı kan kaybını yaşamadı.

Son verilere göre, Ethereum madencilik faaliyetlerinden toplamda 17 milyar dolar gelir elde edilirken bu rakam Bitcoin madencileri için 13.6 milyar dolarda kaldı. BTC madenciliği için günlük ortalama gelir 45 milyon dolar, Ethereum madenciliği için 56 milyon dolar oldu.

GÖZDE PARANIN DEĞERİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasasının son dönemdeki gözdelerinden olan Shiba Inu’da ise değer kaybı yaşandı.

Ünlü milyarder Elon Musk’ın twitleri sonrası bu yıl en çok kazandıran paraların arasına giren Shiba Inu, bugün düşüşe geçti. Shiba Inu bugün yüzde 15 değer kaybıyla 0,00054787 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yüzde 0,85’lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin ise 0,268546 dolar üzerinden işlem görüyor.

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