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Euro bölgesi enflasyonu temmuzda yükseldi

Haziranda yüzde 1,9 olan euro bölgesi yıllık tüketici enflasyonu, temmuzda beklentilere paralel olarak yüzde 2,2'ye yükseldi.

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Euro bölgesi enflasyonu temmuzda yükseldi

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat’ın açıkladığı ve 19 üye devletin dahil olduğu euro bölgesi temmuz ayı tüketici fiyatları endeksi yıllık bazda beklentilere paralel
arttı.

Euro bölgesi Temmuz ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 2.2 olarak açıklanarak, Haziran’daki yüzde 1.9’un üzerine çıktı.

KOMŞUDA ENFLASYON SIFIRA YAKIN

En düşük enflasyon oranları Malta (yüzde 0.3), Yunanistan (yüzde 0.7) ve İtalya’da (yüzde 1.0) görüldü.

En yüksek enflasyon ise Estonya (yüzde 4.9), Polonya (yüzde 4.7) ve Macaristan’da (yüzde 4.7) gerçekleşti.

Temmuz’da euro bölgesindeki yıllık enflasyon artışına en çok etki eden kalemler enerji (+1.34 puan), gıda, alkol & tütün (+0.35 puan), hizmetler (+0.31 puan) ve enerji harici sanayi malları (+0.17 puan) oldu.

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