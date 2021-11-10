Evergrande temerrüde düştü

Dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi Çinli Evergrande, vadesi bugün dolan 148 milyon dolarlık kupon ödemeyi gerçekleştiremedi.

Sozcu.com.tr

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Çin gayrimenkul sektöründeki likidite krizine dair endişeler artmaya devam ederken, yatırımcılar nakit dar boğazındaki Çinli Evergrande Group'un son ödeme tarihi bugün dolan dolar cinsinden bir tahvil kuponunun ödemesini gerçekleştirmesini bekliyordu.

Nakit darboğazındaki Çinli Evergrande Group'un bazı tahvil sahipleri kaynakların verdiği bilgiye göre, Asya'daki işlem gününün sonu kadar ödeme almadıklarını ifade etti. Gün sonunda ise Evergrande'nin 148 milyon dolar olan kupon ödemesi için tanınan 30 günlük ek süre bugün dolarken, şirket ödeme yapamadı.

Evergrande’nin kupon ödemesini yapamaması şirketin resmi olarak temerrüte düşmesine neden oldu ve diğer dolar cinsi tahvillerinin de temerrüte düşmesini tetikleyecek.

Dünyanın en fazla borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande, son haftalarda toplam 300 milyar dolara karşılık gelen borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bu borçların 19 milyar doları ise uluslararası kuponlar.

Çin, Evergrande’nin çöküşünü kontrol altına almaya çalışmak için devlete ait firmaları ve devlet destekli gayrimenkul geliştiricilerini Evergrande’nin bazı varlıklarını satın almaya teşvik ediyordu.

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