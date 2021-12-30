Evergrande yine ödemesini kaçırdı, hisseleri sert düştü

Borç krizi içindeki Çinli emlak devi Evergrande, bir kez daha kupon ödemesini yapamadı. Tahvil kupon ödemelerini kaçıran şirketin hisseleri sert düştü.

Sozcu.com.tr

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Borç krizi içerisindeki Çinli emlak devi Evergrande Group’un iki tahvil için kupon ödemesini yerine getiremediği bildirildi.

ABD Merkezli finans ajansı Bloomberg’in haberine göre Evergrande, Haziran 2023 ve Haziran 2025 tahvilleri için Salı günü gerçekleştirmesi gereken toplam 255 milyon dolar kupon ödemesini yerine getiremedi. Evergrande’nin her iki tahvilin kupon ödemelerini gerçekleştirmek için 30 günlük ek süresi bulunuyor.

HİSSELER DÜŞÜŞTE

Hong Kong Borsası’nda Evergrande hisse senetleri yüzde 7,3 düşüşle 1,53 Hong Kong Doları seviyesine geriledi. Şirketin hisselerindeki yıllık kayıp yüzde 89’u buldu.

Dün Hong Kong borsasında yaşanan değer kaybı 20 Aralık’tan bu yana görülen en sert değer kaybı olarak kayda geçti.

EV TESLİMATINA DEVAM

Habere göre Evergrande, borç ödemeleri yaklaşırken bile dikkatini ev teslim etmeye ve işçilere ödeme yapmaya yöneltmeye devam etti.

Zor durumdaki emlak devi, yükümlülüklerini zamanında ödeyemediği için bu ayın başlarında ilk kez uluslararası derecelendirme firmaları tarafından temerrüde düşmüş olarak nitelendirilmişti. Şirketin piyasaya toplamda 300 milyar doları aşkın borcu var.

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