Expo 2021 Hatay’da bahar havası esecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’da yapılacak EXPO organizasyonunu fırsata çevireceklerini söyledi.

Mehmet SERBES

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'da yapılacak EXPO organizasyonun 1 Nisan 2022'ye alınmasını değerlendirirken, pandemi sürecinden kaynaklı bu değişikliği fırsata çevireceklerini söyledi.

Kararı EXPO yönetim kurulu ile birlikte aldıklarını da söyleyen Savaş, “Yaklaşık 19 aydır dünya pandemiyle boğuşuyor. Ülkemizdeki günlük vaka sayısı 33 bin civarında. Her gün 200'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybediyor. Rusya kapılarını kapattı. Fransa ve Yunanistan'da vaka sayıları artıyor. Yakın zaman önce Dubai'deki Expo bu tablo sebebiyle yeterli ziyaretçiyi ağırlayamadı. Tüm bunlara baktığımızda EXPO yönetim kurulu ile birlikte bu kararı aldık. Biz EXPO'nun hem Hatay'a hem Türkiye'ye katkı sağlamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ: KADIN ÇİFTÇİLERİMİZE EKONOMİK DESTEK SAĞLIYORUZ

Verilen desteklerden bahseden Lütfü Savaş, “Amacımız ihracat yapmak. Geçmişte belediye olarak sadece kooperatifleri destekliyorduk ama şu an bir şirket kurduk. Kadın çiftçilerimize ekonomik destek sağlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerini canlandırmak istiyoruz. 250 kadın çiftçimizle başladık ama şu an 1500 kişiye ulaştık. Tohum, fide, gübre ve ilaç konusunda da destekliyoruz” dedi.