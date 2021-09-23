Fed sonrası dolar güçlendi, gözler Merkez’de

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün varlık alımlarının azaltılmasının yakında başlayabileceği mesajının ardından dolar güçlendi. Erken faiz indirimi endişesiyle yükselen dolar/TL'de bugün TCMB kararı izlenecek.

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Dolar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha erken sıkılaştırmaya gideceğine işaret eden açıklamaları ardından küresel piyasalarda bir ayın zirvesine yükselirken piyasalarda Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Dolar/TL TCMB’den erken faiz indirimi endişesinin de etkisiyle eylül ayı başındaki 8.3 seviyelerinden 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesine doğru yükselişe zaten geçmiş durumda.

Dolar/TL bu hafta 8.7250 seviyesine kadar yükseldikten sonra Çinli Evergrande Group’un vadesi gelen yurtiçi tahvilinin kupon ödemesini yapacağını açıklamasından ve sınırlı da olsa lokal döviz satışlarından destek bularak 8.6-8.7 bandında denge buldu.

Dolar/TL bugün saat 08.57’de 8.6650/8.6690 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.1455/10.1523, sepet bazında TL 9.4048/9.4106 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün 396/400 baz puan seviyesinden kapandı.

TCMB BUGÜN FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Erken faiz indirimi endişeleri TCMB’nin ay başındaki yatırımcı toplantısında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmaması sonrası oluşmaya başladı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyona odaklanacağını açıklaması ise yatırımcı toplantısından bir hafta sonra gerçekleşti.

Bankacılar bu iki gelişmeden üç çıkarımda bulundular. Çıkarımlar TCMB’nin enflasyon politika faizini aşmasına rağmen faiz artışı yapmayacağı, bundan sonra çekirdek enflasyonun kararlarda manşet enflasyondan daha belirleyici olacağı ve faiz indirimlerin yaklaştığı şeklinde oldu.

TCMB’nin son açıklamaları bir önceki PPK’da yer alan ifadeleri değiştireceği anlamına da geliyor.

Bir önceki PPK metninde yer alan “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” ifadesinin metinden çıkmasına kesin gözüyle bakılırken yerine nasıl bir ifade geleceği yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

‘İNDİRİM OLURSA POLİTİKA HATASI OLUR’

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Fed daha erken sıkılaştırmaya gideceği sinyali verdi. Dolarda değerlenme getiren bu süreç piyasanın beklediği gibi geniş bir zamana yayılacak şekilde oldu. O yüzden TL’ye negatif etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını görüyoruz” dedi ve ekledi:

“TCMB kararı ise piyasalar için tam bir belirsizlik. Eğer banka son mesaj değişikliklerini faiz indirimi için verdiyse bence mevcut enflasyon göstergelerine göre bu bir politika hatası olur. Mesajlar sadece faiz artırmayacağım anlamı çıkması için verilmiş ise o zaman iletişimde doğru bir yol izlenmedi yorumunu yapabiliriz. Faiz indirimi yapılmazsa TL’de kısa vadede pozitif bir süreç görürüz. Faiz indirimi ise bir indirim döngüsünün ilk kararı olarak görüleceği için TL’ye ciddi bir negatif etki yaratacaktır.”

Bankacı yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarının son yıllarda tarihi düşük seviyelere gerilediğine de dikkat çekerek “Yabancı çıkacak TL değer kaybedecek yaklaşımı geçmiş yıllardaki kadar belirgin olamaz çünkü içeride yabancı yok denecek kadar az. Ancak lokallerin olası döviz yönelimi büyük bir risk” dedi.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler kasım veya aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde genel beklenti faizlerin yüzde 19’da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Daha sonra da faiz indirimi beklentisi yönünde bir görüş daha ankete katılsa da Reuters anketinde hala belirgin bir şekilde faizlerin bugün sabit tutulması bekleniyor. İndirimlerin yılın son iki ayında yapılması öngörülüyor.

FED: VARLIK ALIM HIZININ AZALTILMASI YAKINDA

Fed, dün yakında varlık alım hızının azaltılmaya başlayabileceğinin sinyalini verdi. Fed Başkanı Powell, yetkililerin varlık alımlarının gelecek yıl sona ereceğini tahmin ettiklerini açıklayarak ardından faiz artışına gidilebileceğine işaret etti.

Faizlerin sabit tutulduğu toplantıda Fed’in 18 yetkilisinin yarısı faizlerin 2022 yılında artmasının gerektiği yönünde görüş belirtti.

Dolar, Powell’ın açıklamalarının ardından özellikle euro ve yen karşısında sert yükseldi. ABD Hazine tahvil getiri eğrisi düzleşti. Dolar endeksi 93.526 seviyesine çıkarak bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Fed’in para politikasında sıkılaşma projeksiyonu çerçevesinde faiz oranlarının 2023’te yüzde 1’e çıkacağı ve 2024’te yüzde 1.8’e çıkacağı öngörüldü. Bu tahminler, Fed’in Haziran’daki beklentilerine göre daha erken bir faiz artışı olacağını ortaya koydu. (REUTERS)



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