Fed’den enflasyon ve diğer risklere hazırlık vurgusu

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, ülkedeki ekonomik toparlanmada belirgin ilerlemenin “genel olarak istenilen ölçüde olmadığı” kanısını taşırken enflasyonda yükseliş ve diğer risklerin gerçekleşmesi durumunda merkez bankasının harekete geçmek için hazır olması gerektiği konusunda fikir birliğinde oldukları görüldü.

KOŞULLAR ERKEN OLUŞABİLİR

Geçen ayki para politikası kurulunun dün akşam yayımlanan toplantı tutanakları, işsizliğin görece yüksek olduğu bir zeminde yeni enflasyon riskleri ile nasıl mücadele edileceği konusunda Fed yetkililerinin ortak bir görüş oluşturamadığına işaret ederken, “bazı katılımcıların” bankanın tahvil alım programını azaltması için gerekli koşulların “beklediklerinden biraz daha erken” oluşacağını düşündüğü görüldü.

“SABIRLI OLALIM” DİYEN ÜYELER VAR

Fed’in 15-16 Haziran toplantısının tutanaklarına göre para politikası kurulunun diğer bazı üyeleri ise ekonomiden gelen verilerin net bir yöne işaret etmediğini belirtti ve salgından sonra yeniden işler hale gelen ekonomi üzerinde olağandışı belirsizlikler olduğuna dikkat çekerek herhangi bir politika değişikliği öncesinde “sabırlı” olunması gerektiğini ifade ettiler. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir IMF'den Fed yorumu: 2022 sonunda faiz artırması gerekebilir