FETÖ’den tutuklanan Mansimov’un gemilerinde 150 işçi mahsur kaldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla 17 Mart 2020'de tutuklanan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun sahibi olduğu Palmali Holding'e ait gemilerde mahsur kalan işçilerin bir kısmı açlık grevi başlattı.

Akdeniz'de çeşitli ülkelerin limanlarında terk edilen 12 gemide yeterli gıda ve su olmadan mahrum kalan yaklaşık 150 denizci, ödenmeyen ücretlerini almak ve evlerine dönmek istiyor.

‘ŞİRKET BİZİ DEĞİL SADECE GEMİLERİ DÜŞÜNÜYOR’

Bloomberg'ün aktardığına göre, Lübnan'ın Beyrut limanında demirleyen gemilerden birinde mahsur kalan denizciler, 9 günlük açlık grevinin ardından kalan ücretinin yüzde 40'ından az olan 114 bin doları alarak evine döndü.

Annesinin kanserle mücadele ettiğini ve Azerbaycan’daki evine dönmek istediğini belirten 44 yaşındaki kaptan Samig Nabiyev ve ekibi, şirketlerin ödeme yapamaması durumunda üyesi olan şirketlerin yerine tazminat ödemelerini yapan denizcilik sigortası şirketinin teklifini kabul etti.

Mayıs 2020'den bu yana Beyrut limanında bulunan Captain Nagdaliyev isimli geminin kaptanı olan Nabiyev, Palmali Holding'i suçlayarak “Tek düşündükleri gemileri, mürettebat, insanlar değil” dedi.

Kasım 2020'de Beyrut'ta liman yetkilileri Captain Nagdaliyev gemisindeki 8 kişinin evlerine dönmesine izin verirken, kaptan Nabiyet ve 3 gemiciye ise izin çıkmamıştı.

İŞÇİLERİN 3,2 MİLYON DOLARDAN FAZLA ALACAĞI VAR

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF), Akdeniz'de terk edilen Palmali Holding'e ait gemilerin mürettebatının ödenmemiş ücretlerinin toplamının 3,2 milyon dolardan fazla olduğunu açıkladı.

İşçilerin durumuyla ilgili ITF ile görüşmeyi reddeden şirket, Bloomberg'ün sorularına da yanıt vermedi.

ITF, gemilerde mahsur kalan işçilere insani yardım temin ederken, bir yandan da işçilerin ücretlerini alıp serbest kalmaları için şirketle, limanların yetkilileriyle ve gemilerin kayıtlı olduğu ülke olan Malta yetkilileriyle müzakere etmeye çalışıyor.

‘KİMSE İLGİLENMİYOR’

ITF'nin Arap ülkeleri ve İran'ı kapsayan bölge koordinatörü Muhammed Arrachedi, gemicilerin eve dönmek için açlık grevine çıktığını, yemekleri ve suları bitmiş halde gemilerde mahsur kalan işçilerle ne ülkelerin ne de liman yetkililerinin ilgilendiğini belirtti.

Gurbanoğlu kaldığı Silivri Cezaevi'nden bazı gemilere mektup yazıp “Lütfen gemilere sahip çıkın ve sabırlı olun” derken, kaptan Nabiyev, “Palmali ve Mansimov bize sadece yalan söyledi. Bizi Lübnan'da terk edip bıraktılar ve yardım etmediler” dedi.

Palmali Holding’in alacaklıları, ödenmeyen borçları nedeniyle şirketin birçok gemisine el koymuştu. Rusya, İngiltere ve Almanya’da şirket aleyhine dava açılmıştı.