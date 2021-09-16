‘Fındık mafyası’ uyarısı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rekabet Kurumu’na başvurdu. Nutella ve pek çok çikolata markasının sahibi Ferrero şirketinin Anayasa’ya ve kanunlara aykırı bir şekilde ülkemizde fındık piyasasında tekelleşme ve kartelleşme içinde olduğunu ifade etti.

Ali Ekber ERTÜRK

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Hükümet ve Rekabet Kurumu'nun fındıkta yaşanan mafyalaşmayı seyrettiğini ileri süren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Gelinen nokta fındıkta mafya düzenidir. Mafyanın başı Ferrero tetikçiler yerli taşeronları” dedi. Adıgüzel, şunları söyledi:

RANT ÇETESİNİN TALİMATLARINI UYGULUYOR

– Bu Tarım Bakanı bu uluslararası rant çetesinin talimatlarını uygulamaktadır. Daha dün söyledik sahte bala müdahale etmeyen, sahtecilere göz yuman bu Tarım Bakanı balın tadını, fındığın adını yerle yeksan etmiştir. Derhal istifa etmelidir. Rekabet Kurumu tüm olan biteni seyrediyor. 3 yıl önce bu kuruma başvuru yaptık. 1,5 yıl bekleyip tam fındık sezonu öncesi Ferrero'ya arka çıkmıştı. Hiç bir araştırmaya gerek yok demiş, rapordaki rakam sütunları boş bırakılmıştı. Bizden de gereken cevabı almış, yaptıkları ihaneti Türk Milleti'nin önünde ifşa etmiştik.

– Bugün fındık piyasasındaki gelinen tablonun çok daha vahim oluşu, o günkü haklılığımızı ispat ediyor. Milli hassasiyeti olan yerli alıcıların bu çetenin kıskacı altında fındık alamıyor olması fiyatı aşağı çekiyor. Olan hem üreticiye, hem ulusal firmalara oluyor. Elin oğlu gelmiş memleketin içine ediyor.