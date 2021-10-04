Free shop ve Kıbrıs iç satışlara kaydı, içki pazarı toparlandı

Pandemi dönemi boyunca uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kapanan yeme içme sektörü, içki tüketimini eve yönlendirirken, yurtdışı alışverişlerinin kesilmesi ve kapanan Kıbrıs kapısı, sektörde iç pazarı hareketlendirdi.

Sayime BAŞÇI

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Yurtdışı alımlarının iç pazara yöneldiğini ve tüketicinin bir üst segment ürüne geçtiğini anlatan Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, “Tüketici eskiden A kalite ürün alıyorken, şimdi A plus alıyor olabilir. Eskiden başka bir şeye harcayacağı parayı bu sektörün daha kaliteli ürününe harcadı. Ayakkabıya harcayacağı parayı daha üst kalite rakıya veriyor olabilir. Litresel değişimler olmadı. İntikam alışverişi hacimsel değil ama kalitesel oldu. İçki satışları 2019 seviyelerine döndü” dedi.

TÜKETİM 10 YILDIR AYNI

Pandemi dönemi boyunca kısıtlanan yurtdışı seyahatleri ile free shop'taki içki cirolarının yurtiçine kaydığını ve büyümenin biraz da buradan kaynaklandığını açıklayan Kömür, Türkiye'de free shoplar tam olarak açıldığında ise göreceli bir düşüş görülebileceğini vurgulayarak, “Miktarsal olarak kimse hiçbir şeyi konuşamaz. Kıbrıs kapalı, free shoplar kapalı. Bizim sektörümüzde tüketim 10 yıldır aynı. Çok normal. Oynatan şey aynılığı, ne kadar turistin geldiği. Türkiye'de kişi başı tüketimde turist tüketimi de var” diye konuştu.

Son dönemde içkide devreye girmeyen ÖTV artışlarının kaçak ve sahte içki piyasasının önüne set çektiğini yasal satışlarda rakıya destek olduğunu vurgulayan Kömür, “Kaçak rakıda yüzde 41'lik bir düşüş oldu. Kayıtsız olan kısmı 12 milyon litreden ise 7 milyona düştü. Kaçak yüzde 41 oranında azaldı” diye konuştu.

İÇKİ YASAKLARI KAÇAĞI TEŞVİK EDER

Karantina boyunca devreye giren içki satış yasaklarının kaçağı da teşvik ettiğini anlatan Kömür, son 15 ayda özellikle rakı kategorisinde sadece yüzde 9'luk zam yapıldığını ve bunun vergi kaynaklı olduğunu kaydetti. Enflasyonu fiyatlara yansıtmadıklarını belirten Kömür, “Elimizden geleni yapıyoruz. Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Barajın ne zaman çökeceğini bilemezsiniz” dedi.