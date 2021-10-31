G20 liderlerinden ‘küresel asgari kurumlar vergisi’ onayı

Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesine yönelik 136 ülkenin kabul ettiği anlaşma G20'nin Roma’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde onaylandı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin lideri yüzde 15’lik küresel asgari kurumlar vergisi önerisini onayladı.

G20, kuralların 2023’te yürürlüğe girmesini planlıyor. ABD’li üst düzey bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, “Bu bir vergi anlaşmasından daha fazlası, küresel ekonominin kurallarının yeniden şekillendirilmesi” dedi.

Çoğu hükümet için ek gelir sağlayacak ve vergi yükünü şirketlerin bulundukları yerden tüketicilere ulaştığı kaydıracak olan anlaşma, büyük işletmelerin kârları için minimum yüzde 15’lik bir oran belirledi. Böylece uluslararası şirketlerin vergiden kaçınmak için gidecekleri yerler sınırlanmış oldu.

136 ÜLKE ONAYLAMIŞTI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından hazırlanan ve daha önce 136 ülkenin kabul ettiği teklifin onaylandığı bildirilirken bu anlaşmanın vergi gelirlerini korumak ve ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösteren işletmelere istikrar sağlamak amacıyla tasarlandığı ifade edildi.

TARİHİ BİR ANLAŞMA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, G20 liderlerinin “küresel bir asgari vergi de dahil olmak üzere yeni uluslararası vergi kuralları konusunda tarihi bir anlaşmayı” onayladığını belirtti. Yellen, asgari verginin onaylanmasının ABD’li şirketlere ve onların çalışanlarına “yarar” sağlayacağını belirtti.