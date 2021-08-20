Gübrede fiyat artışında rekora yaklaşıldı

Yıllık fiyat artışı, tarımsal girdilerde yüzde 27,65, gübrede yüzde 52,86 ile rekor düzeylere yaklaştı. Çiftçinin maliyet artışı, gıda fiyatlarındaki artışı da beraberinde getiriyor.

SOZCU.COM.TR

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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 arttı.

Mayısta tarımsal girdi fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 24,27 olmuştu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre; tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,78, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,92 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre; tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,39, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,69 artış gerçekleşti.

REKORA YAKLAŞTI

Ocak 2016’ya kadar giden endeks tarihinde en yüksek yıllık artış, yüzde 27,87’lik oranla Ekim 2018’de kaydedilmişti. Haziran 2021’deki artış, endeks tarihindeki en yüksek ikinci artış oldu.

Çiftçinin girdi maliyetlerindeki artış, gıda enflasyonu açısından da olumsuz bir sinyal anlamına geliyor.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ GÜBREDE

Yıllık en fazla artış yüzde 52,86 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Bu kalemde yıllık artış mayısta yüzde 45,90 olmuştu.

Gübrede en fazla yıllık artış, yüzde 59,31’lik oranla Ekim 2018’de kaydedilmişti.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 45,13 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 40,16 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,60 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,18 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 19,65 ile veteriner harcamaları oldu.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİ VE YAĞLARDA

Aylık en fazla artış yüzde 4,67 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu.

Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,39 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 3,14 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,16 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,26 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,59 ile tarımsal ilaçlar oldu.

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