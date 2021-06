Gürer: Besici kazanmıyor, tüketici pahalı et alıyor

Marketlerdeki et fiyatlarının bölümlerine göre 120 liraya kadar yükseldiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde para kazanamadığı için hayvancılığı bırakmak zorunda kalan besicilerin sorunlarının çözüme kavuşturulamaması durumunda, et sorununun daha büyük boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekti.

SAMAN VE ARPA DA SORUN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, besicilikte artan girdi maliyetleri nedeniyle besicinin para kazanamadığından dert yanarken market raflarında sürekli artan et fiyatlarının araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi.

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, “Kuraklık nedeniyle buğdayın rekoltesi düştü. Bu da daha az saman demek ve bunun neticesinde de önümüzdeki süreçte saman ithalatı yapılırsa sürpriz olmaz. TMO, arpada taban fiyatı tonu 1750 TL olarak açıkladı. Ülkemiz borsalarında satış fiyatı tonu 2500 TL'ye kadar çıktı. Meralar da kuraklıktan nasibini aldı. Soya, mısır, ayçiçeği tohumu küspesi ve pamuk tohumu küspesinden oluşan ithal yemin fiyatları sürekli artıyor. Dövize bağlı olarak da fiyat değişkenliği yaşanıyor. Hayvancılık yapanın gideri artıyor ama geliri sınırlı kalıyor. Daha az yemle beslenen hayvanda da et ve süt açısından verim kaybı yaşanıyor. Sonuçta üretici ve besici kazanamıyor. Tüketici raf fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle et alamıyor. Bu süreçte üreten ve tüketen sıkıntı yaşıyor, kazanan ise et ve süt üzerinde aracılık yapanlar oluyor” diye konuştu.

İTHAL ÇÖZÜM DEĞİL YERLİ ÜRETİCİ KORUNSUN

Et fiyatlarındaki önlenemeyen artışın nedenlerinin kapsamlı olarak incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, 2010-2019 yıllara arasında Türkiye'nin 4 milyon 876 bin büyükbaş hayvan ithal ettiğini, son 2 yıldaki ithal hayvan sayısının ise 1 milyona yaklaştığına dikkat çekerek çözüm ithalata değil yerli üreticiyi desteklemekte aranmalıdır” dedi.

Son 10 yılda büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan ithalatına ödenen paranın ise 8 milyar 290 milyon TL'den fazla olduğunu vurgulayan Gürer, “Türkiye'de et fiyatlarının artış nedenlerinin yanı sıra, neden ithalata gerek duyulduğu ve bu soruna çözüm bulunamamasının nedeninin mutlaka araştırılıp, incelenmesi ve ona göre tedbirlerin alınması gerekmektedir” diye konuştu.

BESİCİLER DESTEKLENMİYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Besiciler gerekli şekilde desteklenmediği, girdi maliyetleri arttığı ve sütte gerekli fiyat artışı olmadığı için süt inekçiliği yapan besici, hayvanlarını kesime gönderdi. Süt inekleri kesime gittiği için buzağı sayısı sürekli azalıyor. Bunun yanında buzağı ölümleri bir türlü önlenemedi. TİGEM de dahi hayvan hastalıkları nedeniyle son yıllarda 5 bine yakın hayvanın zorunlu olarak kesime gönderildiği görülüyor. Hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadelede ne yazı ki yeterli önlemler alınmıyor. Bakan, yazılı soruma verdiği yanıtta, 2019 yılında 11 milyon 400 bin ithal aşı temin edildiğini açıkladı. Sorunlara çözüm üretilmeyen ve hayvanın, çobanın, yemin ithal olduğu bir hayvancılık faaliyetimiz var” ifadelerini kullandı.

YEM FİYATI ARTIYOR

Yem fiyatlarının bir yıl içinde neredeyse iki kat artması nedeniyle besicinin 12 ay kapalı ortamda beslemek zorunda kaldığı hayvanlarına yeterli yem veremediğine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Besicinin 300 kg et alacağı hayvandan 200 kg et elde etmek durumunda kalması et açığının oluşmasının nedenlerinden biridir. Buzağı ölümleri, hayvan hastalıkları ve yeterli beslenmenin sağlanamaması sorunların artmasına vesile oluyor” diye konuştu.

ARACI DEĞİL BESİCİ KAZANMALI

Para kazanamadığı için hayvancılığı bırakmak zorunda kalan besicinin sorunları çözülmesi gerektiğini işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Besicinin kazancının makul seviyeye ulaştırılması konusunda adımlar atılmalı ve süreç bir planlama çerçevesinde yürütülmelidir. Besicileri mağdur eden girdi maliyetlerinde artış ve yaşadığı sorunların yanı sıra tüketiciye satılan et fiyatındaki yükselişin Meclis araştırması ile kapsamlı olarak ele alınmalıdır” şeklinde konuştu.