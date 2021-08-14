Halk yollarda sefil ama taksi plakası fiyatı uçuyor

Açılmanın ardından İstanbullular merkezi noktalarda taksi bulmakta zorlanırken, Arap turistlerin arttığı bu dönemdeki yoğunlukta taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon TL’ye fırladı. Dr. Sarı, “Kaos var, iktidar, esnafı belediyelerle karşı karşıya bırakıyor” dedi.

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Tüm yatırım araçları içinde geçtiğimiz ay en çok kazandıran, taksi plakası oldu. İstanbul'da açılma sonrası koronavirüs korkusu ile taksi kullanımı artıp, Arap turistlerin şehre girişi de yoğunlaşınca şehrin sakinleri için taksi bulmak imkansız hale geldi. Artan iş yoğunluğunu fırsata çeviren plaka sahipleri taksi plaka ücretini minimum 2 milyon TL'den 2.6 milyon TL seviyesine çıkarırken, günlük yevmiye 650-700 TL seviyesine yükseldi. Böylece bir taksi plakası sahibinin aylık kazancı 20 bin TL'yi buldu.

“KAOS YAŞANIYOR”

İBB Meclis üyesi ve İyi Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Suat Sarı, “İstanbul'da taksi plaka sahiplerinin yüzde 5‘i taksilerinin sürücülüğünü yapıyor, geri kalan plaka sahipleri, plakalarını bu işi yapan simsarlara sözleşme ile devrediyorlar. Böyle bir ortamda kurumsallıktan, sürücü kalitesinden bahsedilemez” dedi. Sarı, iktidarın taksici esnafının sorunları ile ilgilenmeyip, esnafı belediyelerle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Taksilerdeki sistemsizlik ve denetim sorunları bir yandan vatandaşların yaşam kalitesini etkilerken diğer yandan Euro fiyat isteyecek turist kovalayan taksi şoförleri nedeniyle turizm de baltalanıyor. Sarı, “İstanbul'da taksiler açısından bir kaos söz konusu. Taksici dernekleri politize olmuş durumda” dedi. Sarı, gelişmiş ülkelerde taksi hizmetlerinin regüle edildiğini, 3 ay eğitim almadan hiçbir şoförün taksi kullanamadığını vurgularken, “Oysa İstanbul'da bir çağrı merkezi bile yok. Oysa merkezi bir çağrı merkezi yönetimi olsa, taksi arayan bir kişi uzun süre bu hizmete erişemezse bunun nedeni araştırılır, eğer neden taksi sayısında eksiklik ise şehre yeni taksi sokulur” ifadesini kullandı.

İstanbul'da günde 1.4 milyon taksi yolculuğu yapılıyor, 40 bin korsan var

– Dr. Sarı'nın verdiği bilgilere göre taksinin en rasyonel işletmeleri Dubai, Singapur, Londra ve Tokyo'da bulunuyor. Bu şehirlerde özel sektör taksi şirketleri var.

– İstanbul'da 17.395 adet taksi var. Şile, Çatalca'daki 211 bordo renkli taksi de haziran UKOME kararı ile sarı taksi sistemine katıldı.

– İstanbul'da 15.5 milyon insan günde 1.4 milyon taksi yolculuğu yapıyor.

– İstanbul'da 40 bin, Ankara'da 5, İzmir'de 4 bin, Antalya, Muğla'da yaz aylarında 5 bin korsan taksi olduğu tahmin ediliyor. Dr. Sarı, iktidarın korsan taksiye müdahale etmediğini, bu alanda önemli bir halk güvenliği sorunu olduğunu vurguladı.