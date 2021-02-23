Hazine’den rekor miktarda altın cinsi borçlanma

Hazine, büyük zarar etmesine rağmen altın cinsi borçlanmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 49 ton 222 tonluk altın cinsi borçlanma yaptı. Bu rakam, Hazine’nin tek seferde imza attığı en yüksek miktarda altın cinsi borçlanma oldu.

Bakanlıktan dün yapılan duyuruda, 21 ton 127 kilogram altın karşılığı Altın Tahvili, 28 ton 95 kilogram altın karşılığı Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç edildiği belirtildi. Borçlanmanın vadesinin 2 yıl olduğu, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemesi yapılacağı aktarıldı.



3,5 YILDA 251,9 TON ALTIN BORÇLANMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ilk kez Ekim 2017 tarihinde 187 kg. altın karşılığı altın tahvili ve 171 kg. altına dayalı kira sertifikası ihraç eden Hazine, 2017'de 2 ton 464 kg, 2018'de 4 ton 190 kg, 2019'da 82 ton 316 kg., 2020’de 113 ton 748 kilogram borçlanmıştı.

Geride kalan 3,5 yılda Hazine’nin altın cinsi borçlanması, 251 ton 940 kilograma ulaştı. Bunun 33 ton 456 kilogramlık bölümü geri ödenirken, geriye 218 ton 484 kilogramlık altın cinsi borç kaldı.

2018’de yüzde 0,7 olan Hazine’nin toplam iç borçlanması içinde altının payı, 2019’da yüzde 10,0, 2020’de yüzde 9,7 oldu. Hazine kayıtlarında altın cinsi borçlanma “değişken faizli döviz cinsi borçlanma” olarak kaydediliyor.

YARIN GERİ ÖDEME GÜNÜ

Son yıllarda yüksek seyreden enflasyona ve TL mevduat faizlerinin düşüklüğüne paralel olarak vatandaş birikimini döviz ve altında tutmayı tercih ederken, Hazine de giderek artan oranda döviz ve altın cinsi borçlanmaya gitti.

Döviz ve altının TL cinsi değeri arttıkça da Hazine’nin zararı artıyor.

Örneğin, yarın Hazine’nin 26 ton 46 kilogram 115 gramlık altın için geri ödemesi var. Borçlanmanın yapıldığı 27 Şubat 2019 tarihinde gram altın 226 TL idi. Bugünse gram altının değeri, 408 TL. Artış oranı yüzde 80,5.

Altının son aylarda değerinin düşmesi, daha yüksek zararların önüne geçti.

HAZİNE BORÇ STOKU 1,8 TRİLYON TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 1.837,6 milyar TL oldu.

Borç stokunun 810,6 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1 trilyon 27,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu. Toplam borç içinde döviz ve altının payı yüzde 55,9 oldu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın cinsi borçlanmanın amacını “yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi” olarak belirtiyor.

2012 yılında Hazine'nin borçlanma birimi Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nü yurt içinde sıfır döviz cinsi borçlanmayla teslim eden Coşkun Cangöz, sozcu.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada, “Devletlerin yabancı para cinsinden borçlanmasına literatürde ‘ilk günah' denir. Kısa vadeli maliyet avantajları için orta ve uzun vadede yüksek riskler alıp yurttaşları ilave borç altına sokmak sorumlu Hazine yönetimi değildir” demişti.

Dr. Murat Kubilay da sozcu.com.tr'ye açıklamasında, kamu bankalarının döviz açığının ve özel sektörün kur riskinin Hazine'ye, dolayısıyla vatandaşa aktarıldığını dile getirmişti.

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