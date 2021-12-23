İkinci el araçta yüzde 20 indirim beklentisi

Galericiler, kurdaki oynaklıktan dolayı piyasanın durma noktasına geldiğine, vatandaşın al sat yaparken temkinli olduğuna dikkat çekti. Döviz kurundaki düşüş sonrası ikinci el araçlarda oluşan yüzde 20 indirim beklentisinin canlılık getireceği söyleniyor.

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Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi.

Kurdaki düşüş sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Sıfır otodaki bu indirimlerin ikinci el otomobil piyasasına yansıması bekleniyor.

Galericiler, olumlu yansımayı önümüzde ki günlerde göreceklerini, tahmini düşüşün ise yüzde 20 olacağını söylüyorlar.

‘VATANDAŞ SORU İŞARETİ YAŞIYOR’

İkinci el otomobil piyasasının durma noktasına geldiğini galerici Demirhan Akkaya, “Senenin son ayı genel olarak durgun geçer. Vatandaş da dövizde ki oynaklıktan dolayı araç alıp satmak konusunda soru işareti yaşıyor. Dövizde ki sert düşüş sıfır otomobillerde düşüşe neden oldu. Bu durum ikinci el piyasasına da olumlu yönde yansıyacaktır. Bu yansımanın ise yüzde 10 civarında yansımasını bekliyorum” dedi.

Akkaya, “Döviz düşmeden önce ayda 5 araç satıyorduk. Şimdi ise döviz düştüğünden bu yana araç satamadık” şeklinde konuştu.

‘PANİK VAR,DURGUNLUK BİR İKİ AY SÜRECEK GİBİ’

İkinci el piyasasının doğal olarak yavaşladığını vurgulayan galerici Halil Nişan, “Düşüşün sebebi ise dövizin bir anda düşmesinden kaynaklı yaşanıyor. Dövizde artış yaşanırken piyasa çok hareketliydi. Şu an ise ortada bir panik var. Bu durgunluk bir iki ay sürecek gibi görünüyor. Şu anda kimsenin araç almak gibi bir telaşı yok. İkinci el otomobil piyasasına kademeli olarak indirim yansıyacaktır. Bu oran ise yüzde 20 civarında olacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)



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