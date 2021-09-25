İktidar 8 ayda nereye ne kadar harcadı?

Merkezi yönetim bütçesinin gider kalemlerine bakıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. İşte bu yılın Ocak - Ağustos döneminde yapılan harcamalar...

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl Ocak-ağustos döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,1 yükselerek 872 milyar 635 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 19,5 artarak 910 milyar 142 milyon liraya çıktı. Bütçe 37 milyar 507 milyon lira açık verdi.

SÖZCÜ’nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021 yılının ilk sekiz ayında en büyük gider kalemi 142 milyar lira ile sosyal güvenlik harcamaları olurken onu, 129 milyar lira ile Hazine’nin gerçekleştirdiği borç ve faiz ödemeleri izledi.

DİN İŞLERİ, UZAY, GÖÇ, KADIN, GENÇLİK…

Türkiye, göç yönetimi için Ocak – Ağustos döneminde 2 milyar 188 milyon lira harcarken, Afganistan’dan göç dalgasının hızlandığı Ağustos ayında gerçekleştirilen 776 milyon liralık harcama dikkat çekti.

Program sınıflandırılmasına göre, bütçe giderlerinin gelişimine bakıldığında, Cumhurbaşkanlığı yılın 8 ayında 1 milyar 767 milyon lira harcama yaptı.

Söz konusu dönemde din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için yapılan harcama 8 milyar 522 milyon lira olurken, uzay ve havacılık için 661 milyon lira, gençlik için 652 milyon lira, insan hakları için 37 milyon lira, bağımlılıkla mücadele için 276 milyon lira, kadının güçlenmesi için 232 milyon lira, şehit yakını ve gaziler için 50 milyon lira harcandı.

Harcama kalemleri ve giderler ilk 8 ayda şöyle oldu:

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi: 871 milyon lira

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma: 1 milyar lira

Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik: 4 milyar 241 milyon lira

Bağımlılıkla Mücadele: 276 milyon lira

Bilgi ve İletişim: 496 milyon lira

Bölgesel Kalkınma: 103 milyon lira

Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması: 2 milyar 631 milyon lira

Cumhurbaşkanlığı: 1 milyar 767 milyon lira

Demiryolu Ulaşımı: 14 milyar 489 milyon lira

Denizyolu Ulaşımı: 235 milyon lira

Din Hizmetleri ve Yaygın Din Eğitimi: 8 milyar 522 milyon lira

Dış Denetim ve Hesap Yargılaması: 210 milyon lira

Dış Politika: 4 milyar 338 milyon lira

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası: 6 milyar 110 milyon lira

Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim: 13 milyar 859 milyon lira

Finansal Sistemin Geliştirilmesi ve Sigortacılık: 3 milyar 963 milyon lira

Gençlik: 652 milyon lira

Göç Yönetimi: 2 milyar 188 milyon lira

Hayat Boyu Öğrenme: 1 milyar 476 milyon lira

Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi: 129 milyar 508 milyon lira

Hukuk Ve Adalet: 19 milyar 14 milyon lira

İnsan Hakları: 37 milyon lira

İstatistik: 258 milyon lira

İstihdam: 24 milyar 363 milyon lira

Kadının Güçlenmesi: 232 milyon lira

Kamu Denetçiliği: 22 milyon lira

Kamu Gelirleri Yönetimi: 2 milyar 582 milyon lira

Karayolu Ulaşımı: 26 milyar 305 milyon lira

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele: 1 milyar 222 milyon lira

Kırsal Kalkınma: 1 milyar 898 milyon lira

Kombine Taşımacılık, Lojistik ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı: 2 milyon lira

Koruyucu Sağlık: 17 milyar 666 milyon lira

Meteoroloji: 386 milyon lira

Milli Kültür: 2 milyar 916 milyon lira

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme: 482 milyon lira

Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi: 2 milyar 206 milyon lira

Ortaöğretim: 27 milyar 619 milyon lira

Sanat ve Kültür Ekonomisi: 744 milyon lira

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi: 7 milyar 433 milyon lira

Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi: 4 milyar 862 milyon lira

Şehit Yakını ve Gaziler: 50 milyon lira

Sınai Mülkiyet Hakları: 74 milyon lira

Sosyal Güvenlik: 142 milyar 609 milyon lira

Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi: 2 milyar 750 milyon lira

Stratejik Yönetim ve Kaynak Tahsisi: 364 milyon lira

Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği: 846 milyon lira

Tabii Kaynaklar: 806 milyon lira

Tapu Ve Kadastro: 798 milyon lira

Tarım: 20 milyar 504 milyon lira

Tedavi Edici Sağlık: 40 milyar 163 milyon lira

Temel Eğitim: 48 milyar 297 milyon lira

Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması: 10 milyar 657 milyon lira

Toplum Güvenliği: 48 milyar 845 milyon lira

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi: 7 milyar 938 milyon lira

Trafik Güvenliği: 1 milyar 470 milyon lira

Tüketicinin Korunması: 656 milyon lira

Turizmin Geliştirilmesi: 681 milyon lira

Ulusal Savunma ve Güvenlik: 56 milyar 330 milyon lira

Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim: 1 milyar 552 milyon lira

Uluslararası Kalkınma İşbirliği: 279 milyon lira

Uzay ve Havacılık: 661 milyon lira

Vatandaşlık ve Sivil Toplum: 1 milyar 244 milyon lira

Yasama: 803 milyon lira

Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi: 83 milyar 681 milyon lira

Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma: 27 milyar 662 milyon lira

Yönetim ve Destek Programı: 38 milyar 527 milyon lira

Yükseköğretim: 34 milyar 234 milyon lira

Program Dışı Giderler: 75 milyar 38 milyon lira

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