IMF Başkanı’ndan aşıda patentin kaldırılması önerisine destek

Corona virüsüne karşı geliştirilen aşılarda fikri mülkiyet korumasının kaldırılmasına ilişkin tartışma giderek büyüyor.

Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde daha önce gelen taleplere karşı çıkan ABD’nin tavır değiştirmesi ve Joe Biden yönetiminin aşılarda fikri mülkiyet korumasının geçici olarak kaldırılmasına destek vereceklerini açıklamasının ardından Almanya’dan bu öneriye olumsuz yanıt geldi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da patent konusunda açıklama yaptı.

SAHTE AŞILARA KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

Bloomberg’ün aktardığına göre, Avrupa Üniversite Enstitüsü (European University Institute) tarafından dün düzenlenen bir çevrimiçi etkinlikte konuşma yapan Georgieva, mevcut sağlık krizinin sona ermesi için aşı üretiminin en hızlı şekilde artırılması gerektiğini söyledi.

ABD’nin patent muafiyeti çıkışına ilişkin IMF Başkanı, Dünya Ticaret Örgütü’nde patentle ilgili kuralların geçici süreyle askıya alınmasının yanı sıra üretilen aşıların şeffaf bir şekilde paylaştırılması ve sahte aşı üretimine karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Aşıda fikri mülkiyetin 18 ay ya da 2 yıl süreyle askıya alınmasının bir “sihirli çözüm” olmadığını vurgulayan IMF Başkanı, sahte aşılara karşı önlem alınması ve şeffaflık ihtiyacına dikkat çekti.

Georgieva, pandeminin hızlı bitmesinin 2025’e kadar dünya ekonomisine 9 trilyon dolarlık katkıda bulunacağını söyledi.

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TOPLANACAK

Güney Afrika ve Hindistan’ın başını çektiği bazı gelişen ülkeler, aşıda patentin kaldırılması önerisini Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde gündeme getirmiş ancak ABD’nin başını çektiği zengin ülkeler öneriyi reddetmişti.

ABD’nin tavır değişikliğinin ardından Dünya Ticaret Örgütü’nün önümüzdeki haftalarda tekrar konuyu gündemine alması bekleniyor. Aşı üretiminin artırmak için gerekli teknik bilginin paylaşılması da gündeme gelecek.

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