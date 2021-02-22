İngiltere’nin çöpünün yarısını Türkiye alıyor

Türkiye kendi çöpünü bile geri dönüştürme alanında çok yetersiz kalırken, plastik çöp ithalatını dikkat çekici bir hızda artırıyor. Greenpeace'in son rapora göre Türkiye'nin, İngiltere'den çöp ithalatı 2020'de rekor artışla yüzde 36 yükselerek 209.600 tonu buldu.

Raporda Türkiye'ye çöp ihracatındaki olağanüstü artışa dikkat çekilerek, “Bu durum, çok düşük geri dönüşüm oranları dikkate alınırsa ithal edilen plastik çöpün yasal olmayan şekillerde yakıldığı ya da boş arazilere bırakılma ihtimalini güçlendiriyor” denildi. Raporda, “Türkiye İngiltere'nin plastik çöpünün yüzde 39'unu ve daha da önemlisi geri dönüştürülemeyen karışık plastik çöpün ise yüzde 50'sini alıyor” ifadesine yer verildi.

INTERPOL RAPORU VAR

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel, “Ülkemizin plastik atık ithal etmesinin gerekçesi toplanan atıkların geri dönüşüm tesislerinin hammadde ihtiyacını karşılayamaması. Ancak “Küresel Plastik Atık Pazarı'nda Ortaya Çıkan Yasadışı Eğilimler” başlıklı INTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) raporunun da ortaya koyduğu gibi süreç, suiistimal, yasa dışı usulsüzlük ve uygulamalara açık” dedi.

800 BİN TON PLASTİK ÇÖP BOŞ ARAZİLERE TERK EDİLDİ

Rapora göre İngiltere'nin çöp ihracatında belirgin bir artış olmadı, ancak ihraç edilen ülkeler içinde Türkiye'nin payı hızlı arttı. Temmuz 2020'de BBC, Adana yakınlarında boş arazilere bırakılan çöpleri haberleştirmişti. WWF'in son araştırmasında ise her yıl 800 bin ton plastik çöpün Türkiye'de boş arazilere terk edildiği, yaklaşık 110 bin ton plastik çöpün ise Türkiye kıyılarından Akdeniz'e bırakıldığı raporlandı.