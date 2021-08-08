İnşaat sektörü açılan işlere sevinemiyor

Maliyet artışları ve salgındaki dördüncü dalga endişesi inşaatta başlayan canlanmanın ne kadar sürebileceğine dair belirsizlik yaratıyor.

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İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Temmuz 2021 Sektör Raporu' açıklandı. İnşaat malzemeleri sanayisi üretiminin mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47.3 artış gösterdiğinin belirtildiği raporda şu tespitler yer aldı:

TALEP YAVAŞLIYOR

“Geçen yılın mayıs ayında salgının sert etkileri yaşanmış ve tam kapanma önlemleri ile sanayi üretimi büyük ölçüde durmuştu. 2021 yılı Mayıs ayında da kısmen kapatmalar olmasına karşın sanayi üretimi devam etti. Tüm bu koşullar içinde inşaat malzemeleri sanayisi üretiminde yüksek bir artış yaşandı.”

İnşaat sektöründe mevcut işlerin seviyesinin temmuz ayında bir önceki aya göre 8.2 puan birden yükseldiğinin belirtildiği İMSAD raporunda, “Temmuz ayı başından itibaren tam açılmaya geçilmesiyle birlikte inşaat sektöründeki işlerde de sıçrama gerçekleşti. Ayrıca temmuz ayı, inşaat sektöründe mevsimsellik ile mevcut işler seviyesinin önemli ölçüde artış gösterdiği bir ay oldu. Böylece mevcut işler seviyesinde uzun süredir yaşanan durağanlaşma da şimdilik ortadan kalktı. Ancak inşaat maliyetlerindeki artışlar, talep tarafında yaşanan durgunluk ve salgında olası dördüncü dalga nedeniyle yeni işlerdeki canlanmanın ne kadar sürebileceğinin belirsiz olduğu görüldü” ifadelerine yer verildi.

Yüksek faiz yüzünden kredi kullanımı yavaşladı

2020 yılında sektörlere verilen destek kredilerinden inşaat sektörü de önemli ölçüde yararlanmıştı. İnşaat sektörünün yurt içi kredileri 2020 yılında yüzde 39.6 artarak 321 milyar TL büyüklüğüne ulaşmıştı. 2021 yılında ise kredi kullanımının giderek yavaşladığı görüldü. 2021 yılının ilk 5 ayında inşaat sektörünün yurt içinden kullandığı krediler sadece yüzde 6.2 artarak 340.6 milyar TL oldu. Yüksek kredi faizleri yeni kredi kullanımını sınırlıyor.