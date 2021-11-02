İnşaat sektöründe durağanlaşma dönemi

İMSAD raporuna göre, mevcut inşaat işleri seviyesi ekimde 3 puan azalırken, yeni iş siparişleri de 1.6 puan geriledi. Raporda ayrıca, Eylül 2021 itibarıyla inşaat sektöründe toplam 41 firmanın 12.43 milyar TL büyüklüğündeki kredisinin yeniden yapılandırıldığı belirtildi.

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Pandemi sürecinde yaşanan normalleşme ve tam açılmanın inşaat sektörü üzerindeki olumlu etkisinin giderek ortadan kalktığı belirtilirken, sektördeki mevcut işler ve alınan yeni iş siparişleri de ekim ayında azaldı.

Sektör temsilcilerine göre, inşaat maliyetlerindeki artış da yeni iş başlangıçlarını sınırlamaya başladı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan ‘Türkiye İMSAD Ekim 2021 Sektör Raporu’na göre, inşaat sektöründe durağanlaşma yaşanıyor.

Rapora göre, sektörde yüksek sezonun sonuna gelinirken, mevcut işler ve alınan yeni iş siparişleri de azalmaya başladı. Buna bağlı olarak güven endeksi ekimde bir önceki aya göre 1.5 puan geriledi. Mevcut inşaat işleri seviyesi ekimde 3 puan azalırken, yeni iş siparişleri de 1.6 puan geriledi.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞ SINIRLADI

Rapora göre, inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi temmuz başından itibaren tam açılmaya geçilmesiyle birlikte önemli bir sıçrama göstermiş, 2021 Temmuz-Eylül döneminde mevcut işler önemli ölçüde artmıştı.

Ekim ayı ile birlikte ise mevcut işler seviyesinin yeniden gerilemeye geçtiğine işaret edilen raporda, “İnşaat maliyetlerindeki artış yeni iş başlangıçlarını sınırlamaya başladı. Mevsimsellik de bazı bölgelerde etkisini gösterdi. Buna bağlı olarak inşaat sektöründe mevcut işler geleneksel gerileme sürecine girdi” denildi.

Raporda, “Alınan yeni iş siparişleri eylüldeki durağanlaşmanın ardından ekim ayında bir önceki aya göre 1.6 puan gerileme gösterdi. Mevsimsellik de bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Normalleşme ve tam açılmanın yeni alınan iş siparişleri üzerindeki olumlu etkisinin de giderek ortadan kalktığı görüldü” ifadelerine yer verildi.

12.43 MİLYAR TL’LİK KREDİ YAPILANDIRILDI

Raporda ayrıca, inşaat sektörünün finansal borçlarının yeniden yapılandırılması olanağından yararlanmaya devam ettiği de belirtildi.

Rapora göre, Eylül 2021 itibarıyla inşaat sektöründe toplam 41 firmanın 12.43 milyar TL büyüklüğündeki kredisi yeniden yapılandırıldı.

Büyük ölçekli uygulama kapsamındaki firma sayısı 34 ve kredi hacmi 12.36 milyar TL olurken, yapılandırmaların daha çok büyük ölçekli inşaat firmalarında yapıldığı görüldü.

İnşaat firmaları sektörde 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan daralma nedeniyle finansal açıdan baskı ile karşı karşıya kalmıştı. (REUTERS)



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