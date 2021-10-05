İspanya’da yüksek kiralara devlet müdahalesi geliyor

Kiralık konutlarda yüksek talebin ve fiyatların etkili olduğu ülkelerden biri olan İspanya'da hükümet kira kontrollerini devreye sokmaya karar verdi. Bundan böyle fazla evi olan ev sahiplerinin aldığı kira bedellerine sınırlama getirilecek.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın pek çok bölgesinde etkili olan kiralık konut krizine İspanya’dan kira kontrolü çözümü geldi.

Yeterli sayıda kiralık evin bulunamadığı ve mevcut kiralık evlerin çok yüksek fiyatlarla alıcı bulduğu kentlere ev sahipliği yapan İspanya’da Sosyalist Parti’den ve Podemos’tan oluşan hükümetin kira kontrollerini devreye sokacağı öğrenildi.

Hükümetin küçük ortağı Podemos’tan Reuters’a bilgi veren bir kaynak, bütçe görüşmelerinde kira kontrolleri için uzlaştıklarını belirtti.

GENÇLERE 250 EURO KİRA YARDIMI

Ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bugün Sevilla’daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin düşük gelirli gençlere kiralarını ödemelerine yardımcı olmak için ayda 250 euro vermeyi planladığını söyledi.

Sanchez bu yardımın amacının 18 ila 35 yaş arasındaki gençlerin bağımsız olmalarına ve ebeveynlerinin evlerinden çıkmalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

FAZLA EVİ OLANLARA ‘KİRAYI DÜŞÜRÜN’ DENİLECEK

Çıkması planlanan yasaya göre, kiralık konut talebinin yüksek olduğu bölgelerde 10’dan daha fazla eve sahip olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi yasal zorunluluk olacak. 10 veya daha az evi olan ev sahiplerinin kiraları düşürmesi halinde ise ekstra vergi teşviklerinden yararlanması bekleniyor.

Bu sırada Sosyalist Parti ve Unidas Podemos’dan oluşan sol koalisyon, haftalarca süren çekişmelerin ardından Salı günü bir bütçe taslağı üzerinde anlaştı. Bütçe görüşmelerinin en tartışmalı konusu ise konut sorunu olarak görülüyordu.

KATALONYA’DA DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, ülkedeki özerk bölge olan Katalonya’da da kiralık konut sorununa müdahale edilmişti. Eylül 2020'de Katalonya Parlamentosu kiralara düzenleme getirmişti.

Düzenleme ile kira fiyatlarının ortalama hane gelirlerini aştığı bölgelerde kira tavan fiyatı uygulanması kararlaştırıldı.

ALMANYA’DA DA GÜNDEMDE

Kiralık konut sorunu yalnızca İspanya’da değil, Avrupa’nın pek çok ülkesinde kendini gösteriyor. 2020 yılında Berlin’de kiralık konut sorunu nedeniyle kira fiyatları eyalet meclisi tarafından 5 yıl boyunca dondurulmuş ancak bu yasal düzenleme anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmişti

Geçtiğimiz günlerde ise şirketlerin elinde bulunan kiralık konutların kamulaştırılmasına ilişkin talep Berlin’de referanduma sunulmuş ve yüzde 60’lık çoğunlukla kabul etmişti. Kararın bağlayıcılığı bulunmasa da yeni kurulacak hükümetin bu güçlü talep karşısında adım atması bekleniyor.

TÜRKİYE DE KİRALIK KONUT KRİZİNİN PENÇESİNDE

Kiralık konut sorununun kiracıları en çok etkilediği yerlerden birisi de Türkiye. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, ağustosta Türkiye genelindeki kiralık konutların fiyatları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34,6 arttı. İstanbul’daki kiralık dairelerin yıllık fiyat artışı ise yüzde 50,7 oldu.

Türkiye’de okulların açılmasıyla birlikte kira fiyatları ciddi oranda arttı. Üniversite öğrencileri uygun fiyatlı barınma imkanı bulamadığı için parklarda yatarak barınma sorunlarına dikkat çekti.

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