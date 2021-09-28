İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’ya 8 milyon Euro’luk kıyak

İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, sözleşmeye göre üstlenmesi gereken Gayrettepe metro inşaatındaki bazı işleri yapmadı. İşler metro ihalesini alan şirket tarafından yapıldı ve bakanlık karşılığında 8 milyon Euro (82 milyon TL) ödedi. Sayıştay raporuna göre, Bakanlık bu parayı İGA'dan istemedi. Parayı alan metro müteahhidi ile parayı ödemeyen İGA'nın ortakları da aynı.

Yusuf DEMİR

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Sayıştay'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2020 yılında gerçekleştirdiği denetimlerden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı metro yapım işinde, sözleşme gereği havalimanını işleten İGA tarafından yapılması gereken bazı kazı işleri İGA tarafından yapılmadı.

Sayıştay raporunda, kazı imalatları kapsamında metro yüklenicisine toplam 454.287 metreküp kazı yapılması karşılığı, 17,49 Euro birim fiyatı üzerinden 2020 yılı Ocak ve Şubat ayları hakedişleri içerisinde 7.945.479,63 (7,95 milyon) Euro (yaklaşık 82 milyon TL) bedel ödendiği fakat bu kazı bedelinin İGA’dan tahsil edilmediği kaydedildi.

İKİ İŞTE DE AYNI MÜTEAHHİTLER

Sayıştay raporunda, çok daha çarpıcı bir tespit de şu ifadelerle ortaya konuldu:

“İstanbul Havalimanı’nı işleten şirket ile metro yüklenicisinin ortaklık yapıları da önem arz etmektedir. Havalimanı Yüklenicisi olan Görevli Şirket (İGA), eşit hisseye sahip beş farklı

inşaat şirketinin ortak girişiminden oluşmaktadır.

Bu beş inşaat şirketinden üç tanesi ise, üç ortaklı olan metro işi yüklenicisi ortak girişimin üç ortağını oluşturmaktadır.

Bir başka ifadeyle, Görevli Şirket ortaklık yapısı itibarıyla metro yüklenicisini kapsamakta ve havalimanı yüklenicisi ile metro işi yüklenicisinin aslında aynı firmalardan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır.”

Dolayısıyla metro yüklenicisi olarak devletten hakediş alan aynı müteahhitler, sözleşmeye göre yapmaları gereken aynı işi yapmadıkları halde devlete parasını da ödemediler.

BAKANLIK PARA ALMADIKLARINI KABUL ETTİ

Bakanlık, Sayıştay’a verdiği cevapta bulguya iştirak ettiği paranın tahsil edilmediğini kabul ettiği tespit edildi.

Sayıştay raporunun sonucunda, “Kazı bedelinin ivedilikle DHMİ ve/veya Görevli Şirketten tahsili noktasında gereğini henüz yerine getirmediği anlaşılmaktadır” denildi.

Tahsilatı yapması gereken kurum olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin Genel Müdürlüğü’nü, İGA’nın eski üst yöneticisi Hüseyin Keskin yapıyor.

TANIDIK ŞİRKETLER

İGA’nın 2019 yıl sonu itibarıyla ortaklık yapısı şu şekilde: Yüzde 35 Kalyon , yüzde 25 Cengiz, yüzde 20 Mapa ve yüzde 20 Limak…