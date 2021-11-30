İstanbul simitte 3,5 TL ile zam şampiyonu oldu… 5 TL’yi görebilir

Yaklaşık 2 senedir 100 gramı 2,5 TL’den satılan simit, 1 Aralık itibariyle 3,5 TL’den satılmaya başlayacak. Esnaf, yeni tarifeli fiyatı dükkanlarına asmaya başladı. Simitin yanı sıra açma ve çatal da aynı fiyattan satışa sunulacak. Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, “Maliyetler böyle giderse, yakın zamanda simit 5 TL’yi de görebilir. Hükümetin acilen fiyatlara el atması gerekiyor. Stokçuluk var, istismar var, neye uğradığımızı şaşırdık” dedi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak şekilde 100 gram simit, çatal, açma ve keke zam geldiğini ve 3,5 TL'den satılacağını duyurdu.

Simitte zam şampiyonu olan İstanbul'da artış gerekçesi ise artan maliyetler olarak gösterildi. Bilindiği üzere, simit pandemi sürecinde 2,5 TL'den satılmış ve zam yapılmamıştı.

MALİYETLERDE YÜZDE 300’E VARAN ARTIŞ OLDU

Konu ile ilgili Sözcü’ye konuşan İstanbul Un-İş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, “Maliyetlerimizde yüzde 300'lere varan artışlar meydana geldi. Yaklaşık iki yıldır simiti 2,5 TL'den satıyorduk. 10 kilo margarini 125 liraya alırken şu an 300 liraya alıyoruz. Böreklik yağ 220-250 lira bandındayken şu an 675 liraya kadar yükseldi. Doları bahane ettikçe gıda fiyatları artıyor. Stokçuluk var, istismar var neye uğradığımızı şaşırdık” dedi.

ZAMLAR DURMUYOR, ESNAFIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI

3,5 TL simit fiyatının dahi maliyetlerini kurtarmadığını anlatan Özdemir, “Bu tarife çıkıp yürürlüğe girene kadarki süreçte 5 kez zam geldi. Un 440 lira, susam 35 lira oldu. Böyle giderse yakın zamanda simit 5 liradan satılabilir. Zamlar hiç durmuyor. Esnafın dayanacak gücü kalmadı. Devletin gıda fiyatlarına acilen müdahalesi şart. Bu maliyet artışı devam ederse, pideciler, börekçiler, simitçiler 3-5 aya kalmaz kepenklerini indirir” diye konuştu.

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