İşte Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 dolar tahmini

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında gelecek yıl için ortalama dolar/TL kuru beklentisi, 9,27 olarak yer aldı. Ancak kur şu an bu seviyenin üzerinde yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Programda, büyüme ve milli gelir hedeflerine de yer verildi.

Buna göre, 2020’de yüzde 1,8 olan ekonomik büyüme oranının 2021’de yüzde 9’a yükseldikten sonra 2022’de yüzde 5’e gerileyeceği öngörüldü.

2020’de 5 trilyon 47 milyar TL olan gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) da 2021’de 6 trilyon 648 milyar TL’ye, 2022’de 7 trilyon 880 milyar TL’ye yükseleceği beklentisi yer aldı.

Dolar cinsi GSYH beklentisi ise 2021 için 801 milyar dolar, 2022 için 850 milyar dolar oldu.

Buna göre, ortalama dolar/TL kuru beklentisi 2021 için 8,30, 2022 için ise 9,27 oldu.

OVP’DEKİ BEKLENTİLER ŞİMDİDEN AŞILDI

Bu veriler, eylül başında yayımlanan Orta Vadeli Program ile aynı oldu. Ancak o günden

bu yana dolar/TL’de çok sert yükseliş oldu.

6 Eylül’de 8,29 olan dolar/TL kuru, hem Merkez Bankası’nın enflasyondaki yükselişe rağmen sert faiz indirimine gitmesi hem de büyükelçi kriziyle dün 9,85’e kadar yükseldi.

Kur, büyükelçi krizinde geri adımların atılmasıyla bugün 9,42’ye kadar çekilse de TL’de değer kaybı eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Dahası, ekonomi yönetiminden, odağa enflasyonun değil TL’deki değer kaybıyla birlikte cari açığı azaltma hedefinin alındığına dair mesajlar gelmeye başladı.

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