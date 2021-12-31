İşte dolar kurunda 2021’in en iyi ve en kötü günleri

Şubatta 6,89'u, aralıkta 18,36'yı gören dolar kuru, 2021 yılını yüzde 80'e yakın tarihi artışla kapatmaya hazırlanıyor. İşte 2021 yılında dünyada en fazla değer kaybeden para birimi TL'nin yıl içi en iyi ve en kötü günleri...

Sozcu.com.tr

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2021 yılı, Türk Lirası’nın tarihi düşük değere gerilediği, vatandaşın alım gücünde dramatik bir düşüşün yaşandığı bir yıl oldu.

Son yıllarda TL’de artan değer kaybı, 2021 yılında zirveye ulaştı.

Yıla 7,43 ile başlayan dolar/TL, yılı sene başına göre yaklaşık yüzde 79’luk artışla 13,30 seviyelerinde kapatmaya hazırlanıyor.

15 Şubat’ta 6,89’a kadar gerileyen dolar kuru, 20 Aralık’ta 18,36 ile zirveyi gördükten sonra Merkez Bankası’nın örtülü müdahaleleriyle 10,27’ye kadar gerilese de tekrar yükselişe geçti.

22 MART VE 23 EYLÜL KIRILMA TARİHLERİ OLDU

2020 yılı Kasım ayı başında ekonomi yönetiminin değişimi ve sert faiz artışlarıyla, TL’deki sert değer kaybı eğilimi tersine çevrilmişti.

2020 yılı Kasım ayı başında 8,50’lere kadar yükselen kur, faiz artışları ve yabancı sıcak para girişleriyle 2021 yılı Şubat ayı başında 6,89’a kadar gerilemişti.

20 Mart’ta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması ve yerine Yeni Şafak yazarı Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasının hemen ardından kur 8,40’lara kadar yükseldi.

Piyasayı sakinleştirmek üzere “enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” vaadinde bulunan Kavcıoğlu yönetimi, bir süre kurda istikrarı yakalasa da, yükselen enflasyona rağmen 23 Eylül’de faiz indirimlerine başlanmasıyla tablo hızla değişti.

Eylül başında 8,30’larda olan kur, ay sonunda 8,90’ı bulmuştu. Ekim ve kasımda faiz indirimlerinin devam etmesiyle kur da hızla arttı ve TL adeta serbest düşüşe geçti.

Merkez Bankası’nın örtülü ve doğrudan müdahaleleri de düşüşü durduramadı.

EN UZUN GECE 20 ARALIK

Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası Başkanı ve hükümet temsilcileri, hem faiz indirimlerine devam mesajı verip hem de “rekabetçi kur” ile ihracat artışı ve cari fazla sağlanacağını söyleyerek kur artışını pozitif bir gelişme gibi sunmaları, TL’den kaçış paniğini de beraberinde getirdi.

Elindeki paranın enflasyon karşısında ezilmekte olduğunu gören vatandaş da hızla dövize ve altına kaçmaya başlayınca, 20 Aralık Pazartesi günü kurda 18,36’lık zirve görüldü.

20 Aralık gecesi ise hükümet ani bir rota değişikliği ile kur korumalı mevduat uygulamasını başlattı. “Çin modeli”, “rekabetçi kur” gibi söylemler terk edildi.

4 günde 9 milyar dolarlık TCMB örtülü müdahalesinin de katkısıyla kurda tarihi bir düşüş yaşandı.

Bloomberg’in günlük açılış ve kapanış seviyelerini esas alan kur değişim verilerine göre, 20 Aralık’ta kur, yüzde 18,8 düşüşle en iyi performansını gösterdi. Böylece TL için tarihin en kara günlerinden biri, birden en iyi performans gününe dönüştü.

EN KÖTÜ GÜN 27 ARALIK

Bloomberg’in günlük açılış ve kapanış seviyelerini esas alan kur değişim verilerine göre, dolar/TL’de günlük en yüksek artış oranı, yüzde 8,3’lük oranla 27 Aralık Pazartesi günü yaşandı. 24 Aralık’ı 10,63 ile kapatan kur, pazartesi gününü 11,52 ile kapattı.

Böylece, hükümetin kur düşüşüyle övündüğü günlerde, yılın en sert kur artışı yaşanmış oldu.

Kurda en kötü ikinci gün ise, 22 Mart’ta yaşandı ve yüzde 8,08’lik artış yaşandı.

Kapanış seviyeleri olarak TL’de 2021’in en iyi günleri ise, 7 seviyesinin altında kalınan 15-19 Şubat dönemi oldu.

TL DEĞER KAYBINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

TL, 2021 yılında dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Dolar karşısında TL’nin yüzde 44,35’lik kayıpla ilk sırada olduğu listede, Arjantin pesosu yüzde 18,10’luk kayıpla ikinci oldu. Şili pesosu, yüzde 16,50’lik kayıpla yılı üçüncü sırada tamamladı.

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