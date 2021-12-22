İşte Merkez ve Hazine’nin mevduat düzenlemelerinin farkları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatları'na vereceği desteklerin ayrıntıları belli oldu. TCMB ve Hazine'nin mevduat düzenlemelerinin farkları neler? Kurumlar hangi hesaplara destek veriyor? Sozcu.com.tr derledi...

Sozcu.com.tr

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‘Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatları’na ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Buna göre Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine Bakanlığı’nın TL mevduatlarında yaşanacak kur kayıplarını kapatacağı belirtildi.

Döviz hesabından TL mevduatına dönenler için TCMB korumalı mevduat hesabı devreye girerken geri kalanlar Hazine ve Maliye Bakanlığı kurallarına bağlı olacak.

VADE SONUNDA FARK YATACAK

Ayrıca, her iki mevduat türü için kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11:00’de dolar döviz alış kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

Her iki mevduattan da yalnızca yurt içindeki gerçek kişiler faydalanabilecek. Tüzel kişilerin TL mevduatları kur garantisine tabi olmayacak. Ayrıca vadelerin süresinden önce bozulması halinde yalnızca ana para geri alınabilecek.

TCMB desteği ile vadeli döviz hesabını vadeli TL mevduat hesabına çevirenler kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda aradaki farkı alacak. Bu tutar TCMB tarafından mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

İŞTE ARADAKİ FARKLAR

Ancak iki mevduat arasında çeşitli farklar da var.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kur korumalı TL mevduat hesapları 3,6,9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. TCMB’nin destek verdiği hesaplar ise yalnızca 3,6 ve 12 ay vadeli olabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kur korumalı TL mevduat hesaplarında vade sonunda yaşanacak kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

DÖVİZDEN TL’YE GEÇİŞ 1 KEREYE MAHSUS

TCMB destekli hesaplarda, 20 Aralık 2021 tarihinde ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunanlar, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde destekten yararlanabilecek.

Söz konusu işlem 1 kereye mahsus yapılabilecek. Hazine destekli hesaplarda ise süre veya işlem sayısı kısıtı bulunmuyor.

Ayrıca TCMB desteği ile dönüştürülecek hesaplara katılım bankaları da dahil. Hazine destekli hesaplara ise katılım bankalarının dahil olması için henüz çalışma yürütülüyor.

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