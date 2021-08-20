İstihdam endeksi yıllık yüzde 15,7 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşgücü Girdi Endeksleri, 2021 yılı ikinci çeyrek verisini açıkladı.

Buna göre 2021 yılının Nisan ve Haziran ayları arasında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 arttı.

Endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 36,9 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 12,6 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 51,2, inşaat sektöründe yüzde 57,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 59,1, inşaat sektöründe yüzde 59,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ÖNCEKİ ŞEYREĞE GÖRE YÜZDE 2,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 1,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bu döenmde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,1 arttı.

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