İstihdamda Avrupa’nın en kötü üçüncü ülkesiyiz

TÜİK'in ekim dönemi işgücü istatistiklerine göre Türkiye'de istihdam oranı yüzde 43.6 oldu. Böylece Türkiye ekonomisi yarattığı istihdam ile Avrupa ülkeleri arasında en kötü durumda olan üçüncü ülke konumuna yerleşti. İstihdam oranı en kötü durumda olan Avrupa ülkesi ise yüzde 24.1 ile Kosova. Bu ülkeyi yüzde 40.1 ile Moldova takip etti. Veriler, İsviçre'nin yüzde 79.7, Hollanda'nın yüzde 77.6, Almanya'nın ise yüzde 75.8 istihdam oranı ile Avrupa'da en iyi istihdam yaratan ekonomiler olarak öne çıktığını gösteriyor.

KADINLAR ETKİLENDİ

Kadınlar salgın döneminde ücretli istihdamdan daha fazla çekilmek zorunda kaldı. Bütün veriler de kadın işgücünün erkeklere göre Covid-19'dan daha olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Coronavirüs salgını bakım emeğine olan ihtiyacı artırdı. Bu duruma çözüm üretilemediği için kadınlar daha fazla istihdamdan çekilmek durumunda kaldı. Öte yandan işletmelerde yaşanan zorluklar da kadınların bu dönemde erkeklere göre daha fazla işgücü piyasasından ayrılmasına yol açtı.