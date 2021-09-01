İsviçre’ye peynir, et ve çikolata imtiyazı tanındı

Türk çiftçisi günden güne artan maliyetler altında ezilirken, böyle bir dönemde İsviçre’ye işlenmiş tarım ürünlerinin alımı konusunda imtiyazlar verildi.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn'ın oluşturduğu Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile revize serbest ticaret anlaşması (STA) bu ay yürürlüğe girecek. Haziran 2018'de imzalanan ama Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle İsviçre'nin onaylamadığı anlaşmanın, verilen imtiyazlar sonunda kabul edildiği iddia edildi. İsviçre'nin devlet yayın kuruluşu olan SWI'nin internet sitesinde yayınlanan habere göre, Türkiye STA'nın yürürlüğe girmesi için çeşitli gümrük imtiyazları tanıdı. Buna göre, peynir, et ürünleri, meyve suları, kahve, tütün, çikolata, bisküvi, müsli ve bazı bebek mamaları gibi ürünleri İsviçre sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye ihraç edecek. Bununla birlikte, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde ticareti engellenen İsviçre şirketlerine de kolaylık sağlanacak.

İsviçre hükümetinin geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'den işlenmiş tarım ürünleri konusunda tavizler alındığı belirtildi. Türkiye'nin ticaret yapılan ülkeler arasında 22'nci sırada olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Güney Kore ve Suudi Arabistan gibi Türkiye'nin de bir hedef pazar olduğu kaydedildi.

ÜRETİCİ DESTEKLENMİYOR

AKP iktidarının tarımda ithalatçılığı seçtiğini söyleyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, iktidarın Türk tarımını ve çiftçisini düşünmediğini vurguladı. Aygun, “İthalat lobisi ile yabancıları zengin etme hastalığı var. Hem hayvancılığı hem de bitkisel üretimi bitirdiler. Üretimi desteklemezseniz, ithalatı desteklerseniz, çiftçi üretir mi? Politika tamamen üreticilerin el çektirilmesi ve dışarıdan ürün getirilmesi. İktidarın projesi bu” dedi.

Anadolu'da çiftçilerin tepkisi çığ gibi büyüyor

Mazot, gübre ve yem gibi girdilerdeki artışlar nedeniyle zararına çalışan çiftçiler, kuraklığın da etkisiyle bu yıl zor bir dönem geçiriyor. Devletten gelen desteklerin yetersiz oluşunun yanı sıra ithalat kapılarının da açılması çiftçiler tarafından tepkiyle karşılanıyor. İlhami Özcan Aygun, iktidarın tarım politikalarına yurdun dört bir tarafından eleştirilerin yükseldiğini vurgulayarak, AKP'nin kalesi gibi görülen şehirlerde dahi tepkilerin çığ gibi büyüdüğünü aktardı. Aygun, “Anadolu'da geziyoruz, daha önce Erzurum'daydık. Vatandaş hayvanına yedirecek saman, yem bulamıyor. Çiftçi iktidara çok kızgın. Üretimin olmadığı Bosna Hersek'ten kırmızı mercimek ithalatının önünü dahi açtık. Ayçiçeğinde sıfır gümrükle ithalat var. Demek ki bu işlerin arkasında birileri var” dedi.