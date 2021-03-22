İthalatçı kazanıyor vatandaş kaybediyor

Yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Covid-19 salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardan 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi alınmayacak. Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler arasında ayçiçek yağı ve aspir yağı da bulunuyor.

Alınan karara tepki gösteren CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yüzde 3-5 oranındaki verginin alınmamasının ithalatçının işine yarayacağını, ancak ürün fiyatlarına bunun yansıtılmayacağını belirtti. Vatandaşın yine pahalı yağa mahkum edildiğini ifade eden Gaytancıoğlu, hükümetin telaşla yine ithalata sarıldığını, ancak üretim için herhangi bir adım atmadığını kaydetti.

FİYAT İKİ KAT ARTTI

Türkiye'nin vergiyi indirdiğinde başta Ukrayna olmak üzere yurtdışındaki ayçiçek yağı fiyatlarının hemen artırıldığını anlatan Gaytancıoğlu, 360 dolar olan tohum fiyatının şu an 740 dolara, ham yağın da 700 dolardan bin 400 dolara çıktığını söyledi.

İlk defa rafine yağa kapı açıldı

Ramazan ayında fiyatlar artmasın diye gümrük vergilerinin sıfırlandığını belirten CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ilk defa rafine yağ için vergilerin kaldırıldığını ifade etti. Böylece yabancı yağların hiçbir işleme tabi olmadan doğrudan market rafından satılacağını söyleyen Gaytancıoğlu, “Yağlı tohumların ana coğrafyalarından birisiyiz ama üretmiyoruz” dedi.