İYİ Parti: İktidar hâlâ kıskançlık masallarıyla kendini avutuyor

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Almanya'da Ziraat Bankası'nın durumuna ilişkin gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Özlale, "Türk bankacılığı sisteminin itibarını yerle bir eden yönetim ise hâlâ kıskançlık masallarıyla kendini avutuyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Ziraat Bankası’nın Almanya birimi ile bankanın geçmiş dönem bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosundaki bazı rasyolardaki uyumsuzluklar tespit etmiş ve idari yaptırımlar uygulamıştı.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Almanya, Ziraat Bankası’na; ilk önce denetimdeki usulsüzlük sebebiyle ağır cezalar verirken şimdi de kayyum atamaya hazırlanıyor. Türk bankacılığı sisteminin itibarını yerle bir eden yönetim ise hâlâ kıskançlık masallarıyla kendini avutuyor” dedi.

“ALMANYA TARİHİNE GEÇMİŞ OLDUK”

“Avrupa'daki Türk bankacılığı, Ziraat Bankası skandallarıyla tarihinde bir ilk yaşıyor. Neredeyse bütün bankacılık camiası bu gündemde çalkalanırken, hükümetimizden her zamanki gibi çıt yok” diyen Özlale, şunları söyledi:

* Almanya'da Ziraat Bankası'nın denetiminden sonra ortaya çıkan usulsüzlükler nedeniyle Ziraat Bankası'na önce ağır cezalar verildi. Şimdi de Almanya BDDK'sı BaFin tarafından Ziraat Bankası'na kayyum atanacağı haberi dolaşmaya başladı.

* Bu olayla Almanya tarihine de geçmiş olduk. Zira, 50 yıldır Almanya BDDK'sı bu yönde bir karar almak durumunda kalmamıştı.

* Tabi ki biz bunları Ziraat Bankası ya da ilgili kimselerin açıklamalarından değil, dış basından ve Türkiye'de işini yapmaya çalışan bir avuç gazeteciden öğreniyoruz.

“KREDİLER VERİLİYOR AMA TAHSİL EDİLEMİYOR”

Özlale, şöyle devam etti:

* Ziraat Bankası'nın geçtiğimiz yıl 48 milyar TL olan sorunlu kredi büyüklüğü, 63 milyar liraya yükselerek neredeyse rekora koşuyor. Takibe uğramadan yapılandırılan kredi büyüklüğünü ise bilemiyoruz bile. Kredi veriliyor ama tahsil edilemiyor.

* Kâr düşüyor ve sorunlu krediler de git gide büyüyor. Peki bunlar şaşırtıcı mı? Liyakatsizliğin kol gezdiği bu AK Parti döneminde maalesef değil.

* Yönetim kurulunda bankacılık namına en ufak bir tecrübesi dahi olmayan eski AKP milletvekillerinin olduğu bir bankanın, iyi bir performans göstermesi de beklenemezdi zaten.

“KAYYUM ATAYARAK ‘İŞİ BATIRDINIZ, BİZ SİZİN YERİNİZE YÖNETİRİZ' DEMİŞ OLUYORLAR”

“Sayın Cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz” diye devam eden Özlale, “Türkiye'den Almanya'ya genel müdür atamak, Türkiye'de gece kararnameleriyle genel müdür ve rektör atamaya benzemez. Atanan genel müdürlerin liyakatsizliğini gören Almanya, Türkiye'nin kamu bankasına kayyum atayarak ‘işi batırdınız, ülkenizin bankasını biz sizin yerinize yönetiriz' demiş oluyor. Yani Almanya bizi kıskanmıyor. Bu liyakatsizliğe bir tepki olarak ülkemizin en itibarlı kurumlarından birine kayyum atıyor” dedi.