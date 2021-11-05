Japonya çocuklu ailelere para dağıtacak

Japonya, corona virüsü pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla vatandaşlarına hane gelirine bakılmaksızın çocuk başına 100 bin yen (8 bin 500 Türk Lirası) ödeme yapacak. Ödemeler devlete 2 trilyon yene mâl olacak.

Sozcu.com.tr

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Yomiuri gazetesinin Cuma günü bildirdiği habere göre Japonya, corona virüsü pandemisinin etkisini azaltmayı amaçlayan bir ekonomik teşvik planının bir parçası olarak 18 yaşından küçük çocukları olan hanelere yapılan nakit ödemelere yaklaşık 2 trilyon yen (18 milyar dolar-174 milyar TL) harcayacak.

Gazete, plan kapsamında gelecek yıl ilkbaharda hane gelirine bakılmaksızın çocuk başına 100 bin yen (8 bin 500 Türk Lirası) ödeme yapılacağını belirtti.

DEVLETİN REZERVLERİ KULLANILACAK

Haberde, hükümetin nakit ödemeleri finanse etmek için devlet kasasındaki rezervlerini kullanacağı, planın çok büyük bir borç açığına yol açmayacağı ileri sürüldü.

Yeni Başbakan Fumio Kishida’nın düşük gelirli hanelere ve geçici işçilere nakit ödeme yapmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı. Ayrıntılar iktidar partisi tarafından belirlenecek.

SEÇİM SÖZÜYDÜ

Ekonomi Bakanı Daishiro Yamagiwa bugün konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Başbakan defalarca yönetimin pandemiden muzdarip olanlara ödeme yapmaya hazır olduğunu söyledi. Tartışmalar bu anlayışa göre devam edecek” dedi.

Çocuklu hanelere nakit para teklif etme fikri, Kishida’nın Liberal Demokrat Partisi’nin koalisyon ortağı olan Komeito’nun 31 Ekim genel seçimleri öncesinde verdiği bir kampanya sözüydü.

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