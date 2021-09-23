Kadrosuzluktan emekli albaylar da ‘yaş’a takıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasına yaş haddi kararlarıyla kadrosuzluktan emekli edilen çok sayıda Albay da katıldı. Albaylar mağdur olduklarını anlattı.

Asuman ARANCA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasına yaş haddi kararlarıyla kadrosuzluktan emekli edilen çok sayıda albay da katıldı. Albaylar mağduriyetlerini SÖZCÜ'ye anlattı ve “SGK emeklilik yaşını doldurmamış olanlara maaş bağlamıyor. Tazminat da emekli maaşı ile birlikte verildiğinden onu da alamıyoruz. Üstelik SGK, 30 Ağustos'tan 100 gün sonra sağlık sigortasını da durduruyor. 6 yıl boyunca maaş alamayacak olanlar var. İnsanlar sağlık güvencesi dahi olmadan yaşamaya mahkum ediliyor. İşin haksızlık ve vefa boyutu ise canımızı en çok yakan konu” dediler.

2016 yılına kadar albaylar için yaş haddinin 55 ve meslek süresinin de 31 yıl olduğunu hatırlatan emekli albaylar, “31 yılını dolduran albaylar otomatik olarak emekli edilirdi. 2016 yılında hizmet süreleri 28 yıla indirildi. 2018 yılında başlayan uygulama ile de bir yıllık albaylar bile kadrosuzluktan emekli ediliyor'' diyerek şunları söylediler:

5 PARASIZ KALDILAR

“Emeklilik yasasına göre albaylar 52 yaşa tabi grupta ve bu kapsamda SGK emeklilik yaşını doldurmamış olanlara emekli maaşı bağlamıyor. 5 yıl emekli maaşı alamayacak durumda olan albaylar var. Tazminat da emekli maaşı ile birlikte veriliyor. Yani insanlar parasız kalıyor.”

Albaylar sağlık hizmeti için yeşil kart alıyor

Albaylar mağduriyetlerini anlatırken emekli olunan tarihten 100 gün sonra SGK'nın, sağlık sigortasını da durdurduğunu belirterek, “İnsanlar yıllarca sağlık güvencesi bile olmadan yaşamak zorunda kalıyor. Bu cezalandırmadır. 100 gün sonra sağlık güvencesi ortadan kalkınca albaylar yeşil kart çıkartmak zorunda kalıyor. Ailelerinde kanser gibi tedavisi zor ve masraflı olan albaylar var” dedi.