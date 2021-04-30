Kamu mevduat bankalarının net kârı yüzde 64 düştü

Bankacılık sektörünün net kârı 2021 yılının ilk üç aylık döneminde yüzde 4,3'lük artışla 16 milyar TL'ye yükselirken, kamu mevduat bankalarında sert düşüş gözlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kamu mevduat bankalarının net kârı bu dönemde yüzde 63,8 oranında düşüşle 4,4 milyar TL'den 1,6 milyar TL'ye geriledi.

Bu dönemde Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ı içeren kamu mevduat bankaları grubunda net faiz geliri 18 milyar TL'den 8 milyar TL'ye geriledi.

KÂR ÖZELDE ARTTI, KAMUDA AZALDI

Kamu bankalarının genelindeki net kâr ise bu dönemde yüzde 38,5'lik düşüşle 5,9 milyar TL'den 3,6 milyar TL'ye geriledi.

Bu dönemde net kâr yerli özel bankalarda yüzde 26,7 artışla 4,8 milyar TL'den 6,1 milyar TL'ye yabancı özel bankalarda yüzde 26,1 artışla 4,6 milyar TL'den 6,3 milyar TL'ye yükseldi.

DOLAR CİSİNDEN KÂR ERİDİ

Dolar cinsi olarak bakıldığında, bankacılık sektörünün net kârı ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında düşüşle 2,3 milyar dolardan 1,9 milyar dolara geriledi.

Kamu mevduat bankalarının net kârı ise bu dönemde yüzde 71,4'lük düşüşle 674 milyon dolardan 193 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde net kâr, yabancı bankalarda yüzde 7,3 artışla 709 milyon dolardan 761 milyon dolara yükselirken, yerli özel bankalarda 1 milyon dolar azalarak 737 milyon dolara geriledi.

İlginizi Çekebilir Piyasada çek kaosu! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir JP Morgan ve Morgan Stanley'den faiz tahmini