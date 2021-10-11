Kavcıoğlu: Sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkisi sürüyor

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği konuşmada sıkı para politikasının ekonomide yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğini belirtti. Kavcıoğlu ayrıca, Türkiye'nin önümüzdeki on ayda ödemesi gereken borcunun 67,6 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Büyük Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum gerçekleştirdi.

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu tezini tekrarlayan Kavcıoğlu, emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin sürdüğünü ve enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatlarının etkili olduğunu belirtti.

SIKILAŞTIRMANIN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Sıkı para politikasının iç talep ve krediler üzerinde yavaşlatıcı etki yaptığını belirten Kavcıoğlu, “Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir” dedi.

Kavcıoğlu, enflasyonun oynak bir seyir izlediğini belirterek, para politikasında bundan sonra da riskleri gözeten bir yaklaşımı sürdüreceklerini söyledi.

Kavcıoğlu, “Para politikası duruşunda güncellemeye giderek 100 baz puan indirdik politika faizini. PPK’da para politikasının etkileyebildiği talep unsurları çekirdek gelişmelerin ayrıştırılmasına ilişkin analizleri değerlendirdik” dedi.

DIŞ BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Kavcıoğlu, önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödemesinin banka ağırlıklı 67,6 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlatığını belirten Kavcıoğlu, “Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir” dedi. Kavcıoğlu, bireysel kredilerin yıllık büyüme oranının firma kredilerinin üzerinde olduğunu belirtti.

Kavcıoğlu, Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre yüzde 6,9 seviyesinde. Eğilim yıl sonu için yüzde 9,4’lük bir seviyeyi ima ediyor” dedi.

KAVCIOĞLU’NUN SUNUMU TL’NİN GÜN İÇİ KAZANCINI SİLDİ

Geçen hafta tarihi seviyesine çıkan ve haftayı 8,97’nin üzerine taşıyarak kapatan dolar/TL, yeni haftanın başlangıcında 8,91 seviyelerine kadar düşmüştü. Ancak Kavcıoğlu’nun TBMM’deki sunumuyla birlikte TL, gün içi kazançlarını geri aldı ve yeniden 8,96 seviyelerine yükseldi.

Konuşmanın ardından Dolar/TL, yeniden 8,96’nın üzerini görürken euro/TL ise 10,37’yi aştı.

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