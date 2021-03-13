Kaz Dağları’nda altın ruhsatı iptal edilmemiş

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsat süresinin uzatıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise firmanın izinlerinin iptal edildiğini söyledi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise “Hangisi doğru? Ortaya çıkan tek bir sonuç var. Kaz Dağları'nda risk devam ediyor” dedi.

HANGİSİ DOĞRU

Ceylan, Alamost Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madenciliğin Kirazlı bölgesindeki altın arama faaliyetlerine ilişkin önerge verdi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Alamos Gold ile bir protokol yapılmadığını, izinler iptal edildiği için bölgenin rehabilitasyonu amacıyla planlamaya gidildiğini söyledi. Ceylan aynı soruları Enerji Bakanlığı'na da sordu. Bakan Fatih Dönmez ise altın arama ruhsatının iptal edilmediğini, süre uzatım projesinin de değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı.

RUHSAT İPTAL EDİLMELİ

CHP'li Ceylan ise iki bakanın verdiği yanıtların birbirine zıt olduğuna dikkat çekerek, “Alamos Gold'un ruhsatı iptal edilmemiş. Risk maalesef devam ediyor. Ruhsat iptali olmayan bir yerde rehabilitasyon çalışması nasıl yapılır? Firmanın ruhsatının tartışmaya yer kalmayacak şekilde bir an önce iptal edilmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

HALKLA BİRLİKTE YENİDEN DİRENİRİZ

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, eğer gerekirse 2019 yılında olduğu gibi Çanakkale halkıyla birlikte Kaz Dağları'nı korumak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi. Ceylan, “Alamos Gold ve yerli ortağına tekrar ruhsat vermeyi hiç düşünmesinler. Ruhsat uzatması Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamının devam etmesinden başka hiçbir işe yaramaz” diye konuştu.