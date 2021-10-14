Kestane kebabının kilosu 200 lira

Yılın ilk kestaneleri pazarda 30 TL iken mangalda pişince 200 liraya kadar çıkıyor. Bursa'daki satıcılar, ilerleyen dönemde ürün bollaşınca fiyatların düşeceğine işaret etti.

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Havaların soğuması ile birlikte kestane kebapçılar köşe başlarında mangallarını yakmaya başladı ancak bu yıl fiyatlar cep yakıyor.

Yılın ilk kestaneleri pazarda 30, mangalda pişince 200 liraya kadar çıkıyor.

‘FİYATLAR ÜRÜN YENİ ÇIKTIĞI İÇİN BÖYLE’

Bursa Reyhan Pazarı’nda kestane satan pazarcı Rasim Filiz, “Kestanelerimiz Karacabey’den geliyor. Aşı kestanelerimizi geçen seneki fiyattan, kilosunu 30 liraya satıyoruz” dedi.

İlerleyen dönemde Uludağ’dan da kestane toplanmaya başlanacağını belirten Filiz, “O zaman kestane daha da bollaşacak” diye konuştu.

Cumhuriyet Caddesi’nde beş yıldır kestane kebabı satan Mehmet Pars ise, “Havaların soğuması ile birlikte mangalımızı yaktık. Kestane kebabının 100 gramını 20 liradan satıyoruz. Şu an kestane yeni çıktığı için fiyatlar böyle. Fakat 15 gün sonra kestane bollaşınca, fiyatlar daha da düşecek” dedi. (İHA)



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