Kestane üreticide 5-10 TL, büyükşehirde 35-40 TL

Sinop'ta bu yıl kestanede rekolte yüksek ancak fiyatlar üreticiyi memnun etmiyor. Üreticinin kilosunu 5-10 TL'den sattığı kestane, büyükşehirlerde son tüketiciye 35-40 TL'den satılıyor.

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Sinop'ta köylünün umudu bağladığı kestane bolluğuyla sevindirirken fiyatlarıyla üzüyor.

Kestane toplayan köylü ürünü istediği fiyattan satamadığını söylerken, toptancının ürünün kilosunu 5-10 TL'den aldığını, büyükşehirlerde ise 35-40 TL'den bunun satıldığını belirtiyor. Aradaki fiyat farkı şaşırtıyor.

REKOLTE ARTTI

Sinop'ta geçen sene kuraklık nedeniyle rekoltenin düşük olduğu kestane bu sene patlama yaptı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, geçen seneki 200 ton rekoltenin aksine bu sene 500 ton rekolte beklentisi olduğunu söyledi. Kestane bolluğu fiyatıyla tüketiciyi memnun ederken kestane toplayan köylü ise aynı oranda memnun kalmadı.

FİYATLAR MEMNUN ETMEDİ

Erfelek'te kestane piyasasının döndüğü kestane pazarında yüzler gülmüyor. Köylerden topladıkları ürünlerini buraya getiren vatandaşlar toptancıların ürünü ucuza almak istediğinden yakınıyor.

Ufak kestanenin fiyatının 10- 12 TL, orta kestanenin 15 TL, büyük kestanenin 20 TL olması lazım gelirken toptancıların büyük kestaneyi 12 TL'ye, ufak kestaneyi 7-8 TL'ye almaya çalıştığı belirtiliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYAT YÜKSEK

Kestanenin büyükşehirlerde 35-40 TL'den satıldığını belirten köylü kendilerinden 5-10 TL'ye alınmak istenmesini emeğinin karşılığı olarak görmüyor.

Toptancılar ise buna karşın kestanenin sadece Sinop'ta yetişmediğini, Karadeniz'de Şile'den Erfelek'e kadar kestane ormanlarının olduğu belirtiyor.

ARACILAR MALİYETİ ARTIRIYOR

Bir iki hafta önce fiyatın 25-30 TL olduğunu belirten toptancılar, ürünün bollaşmasıyla fiyatın indiğini savunuyor. Ürün tüketiciye ulaşan kadar başka aracıların da devreye girdiğini, bunun da etkili olduğunu belirtiyor.

Kestane için geçmişten bu yana “yiyen doymamış satan olmamış” dendiğini bunun ticaretinin yapılıp da mal mülk sahibi olunamayacağını belirtiyorlar. Kestanenin fire veren bir ürün olduğunu, 50 kilo çuvalı boşaltıp tekrar tartsan 49 kilo geleceğini hele ki kavrulurken yüzde 40 fire verildiğini ifade ediyorlar. Bu nedenle ürünü 20 TL'den alsan kavrulmuşun 70-80 TL'ye bulunabileceğini belirtiyorlar. (İHA)

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