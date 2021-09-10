Kira krizi büyüyor: İstanbul’da yıllık artış yüzde 50’yi aştı

BETAM tarafından hazırlanan rapora göre, ağustosta Türkiye genelindeki satılık konutların fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre 38,9, kiralık konutların fiyatları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34,6 arttı. İstanbul'daki kiralık dairelerin yıllık fiyat artışı ise yüzde 50,7 oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından bir emlak sitesinin ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporunun sonuncusu bugün yayımlandı.

Rapora göre, Türkiye genelinde ağustos ayı ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı, önceki yıla göre yüzde 38,9 oranında artarak 4 bin 382 TL oldu.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE ARTIŞ BÜYÜK, REKOR MUĞLADA

Satılık konut ilan metrekare fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 37,5, Ankara'da yüzde 32,1 ve İzmir'de yüzde 37,4 arttı.

Buna göre, ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 5 bin 845 TL, Ankara'da 2 bin 917 TL, İzmir'de ise 5 bin 200 TL oldu.

Satılık konut fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 68,7 ile Aydın, yüzde 60,5 ile Muğla, yüzde 53,5 ile Şanlıurfa oldu. En düşük artış ise yüzde 27,6 ile Kocaeli’de görüldü.

İSTANBUL’DA KİRALAR YÜZDE 50,7 ARTTI

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Ağustos'ta yüzde 34,6 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 20,9 TL’ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 50,7, Ankara’da yüzde 31,8 ve İzmir’de yüzde 30,9 oldu. Bu gelişmelerin sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul'da 31,8 TL, Ankara'da 15,4 TL, İzmir’de ise 21,8 TL oldu.

Ağustosta kira artış oranı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 8,4, Ankara'da yüzde 1,8 ve İzmir'de yüzde 6,8 arttı.

En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller yüzde 63,6 ile Mersin, yüzde 54,5 ile Diyarbakır, yüzde 54,3 ile Kayseri ve yüzde 50,7’le İstanbul oldu.

YAZLIKLAR UÇTU

Yazlık konut fiyatlarındaki artış ise Türkiye genelindeki konut artış oranlarını geride bıraktı. Muğla’nın Datça ilçesi ise yüzde 105 artışla Türkiye’de en çok fiyat artışının yaşandığı ilçe oldu.

Türkiye’de fiyat artışının en çok yaşandığı 26 ilçeden 20’si yazlık konutların çok yüksek yoğunluğa sahip oldukları ilçeler oldu. Datça'daki fiyat artışı Türkiye ortalamasının 2,5 katı.

İşte konut satış fiyatı en çok artan ilçeler:

İlginizi Çekebilir Yurtlar yetersiz, öğrenciler için barınma telaşı başladı

İlginizi Çekebilir Ev satın almak hayal oldu: Türkiye barınma sorununa doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir Kamu-Sen: Memur maaşının yüzde 65'i gıda ve kira harcamalarına gidiyor