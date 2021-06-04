Kiraz üreticisinin fiyat isyanı

Manisa'nın kiraz üretim merkezi olan Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy mahallesinde kiraz üreticisi yaşanan fiyat karmaşasına isyan etti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih balaban ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ile birlikte Sancaklıbozköy mahallesindeki kiraz pazarının ziyaret ederek üreticinin sıkıntılarını yerinde dinledi.

CHP'li heyeti karşısında gören kiraz üreticileri bir hafta öncesine kadar kilosunu 70 TL'ye sattığı kirazı şimdi 20 TL'ye satmasından dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

İHRACAT FİRMALARI KENDİ ARALARINDA ANLAŞDI FİYAT DÜŞÜRDÜ

Kiraz pazarına topladığı ürünleri satmak için gelen kiraz üreticisi Ziya Özel, ihracat firmalarının üreticinin elindeki ürünü ucuz almak için kendi aralarında anlaştığını fiyatları aşağıya çektiğini ifade etti.

6 yıl öncede aynı sorunu yaşadıklarını dile getiren kiraz üreticisi Ziya Özel sıkıntısını şu cümlelerle dile getirdi; “Yaklaşık 6 yıl önce ihracatçılar kendi aralarında bir anlaşma yaparak kiraz fiyatlarını düşürüp üreticiden ürünleri öyle almışlardı. O zamanlarda bu durum fark edilip anlaşma yapan ihracatçılara devlet ceza uygulanmıştı. Bu yılda aynısını yapıyorlar. Kendi aralarında anlaşmışlar ve bir hafta önce ihracata gidecek kirazın kilosunu 70 TL'ye satarken, şimdi 12 TL'ye bizden alıyorlar. İç piyasada tüketilen kirazın kilosunu ise 25 TL'den alırken, şimdi 5 TL'den satın alıyorlar. Bu nasıl bir dengesizliktir anlayamadık. Amaçları bizi zarara uğratmak”

“NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

2020 yılında kiraz fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden üretici Hasan Ali Çoşkuner, bu yıl rekolte ile birlikte fiyatlarında düştüğünü ifade ederek şöyle konuştu; “Bu yıl zaten rekolte düşük. Girdilerimiz arttı. Bir hafta önce sattığımız kirazı şimdi çok düşük fiyata bizden alıyorlar. İhracat firmaları kendi aralarında bir birlik yapmış üreticiyi yakıyorlar. Kilosuna 7 TL'ye mal ettiğim kirazı benden 5 TL'ye satın alıyor. Yani benim zarar etmemi istiyor. Ziraat odalarının da bize bir faydası yok. Bu fiyat dengesizliğine kim ilgilenecek. Geçen sene rekolte yüksekti ama fiyatlarda yüksekti. Ama bu yıl rekolte düşük fiyatlarda düşük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz”

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL KİRAZ YETİŞTİRMEYECEĞİM”

Kiraz fiyatlarında yaşanan dengesizlik sebebiyle bu yıl büyük sıkıntı içinde olduklarını dile getiren üretici Yusuf Kabasakal ise, önümüzdeki yıl kiraz yetiştiremeyeceğini ifade ederek, “Mazot, gübre derken fiyatlar aldı başını gitti. Bunun üstüne bir de salgın yaşıyoruz. Kirazın kilosunu 7 TL'ye mal ediyoruz. 5 TL'ye satıyoruz. Mazot parası bile değil. Bizim nasıl kazanmamızı bekliyorlar. Bu yılki fiyatlar yüzünden önümüzdeki yıl kiraz yetiştiremeyeceğim. Çünkü ne kazandım ki tekrar nasıl bakım yapayım. Yaşanan bu fiyat dengesizliğine ve ihracatçıların kendi arasında yaptığı anlaşmaya devlet bir an önce el atsın. Artık batmış durumdayız.” diye konuştu.

“İKTİDAR ÜRETİCİYE VERDİĞİ SÖZÜ TUTSUN”

Kiraz üreticilerinin yaşadığı sıkıntıyı yakından dinleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, fiyatlarda yaşanan dengesizliği Türkiye'nin üreticiyi koruyan tarım politikasının olmamasına bağladı.

Tarım Kanunu'na göre iktidarın üreticiye sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken CHP'li Başevirgen şu ifadelere yer verdi; “Kiraz üreticinin durumu içler acısı. Bir hafta önce 70-80 TL olan fiyatlar şuanda 20 TL ile 12 TL'ye kadar düşmüş. Böyle giderse önümüzdeki haftalarda kiraz 3,5 TL'ye kadar düşecek. Şuanda kiraz üreticisi zarar ediyor. Cebine giren bir kazanç yok. Çiftçinin girdi maliyetleri zaten çok yüksek. Şuanda en büyük sıkıntı üretici para kazanamıyor, tüketicide kirazı pahalı yiyor. Şuan pazarda veya marketlerde kiraz 30 TL ile 40 Lira arasında değişiyor. Ama üretici 7 TL'ye kirazını satıyor. İktidar üreticiye destek olması lazım. Verdiği sözü tutması lazım. Tarım Kanunu'na göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i üreticiye verilmesi gerekir. Ama şuanda bakıyoruz çiftçiye verilen destek yüzde 1 bile değil. Yani iktidar çiftçiye verdiği sözünü bile tutamıyor. Çiftçi kendi kaderine terk edilmemeli. Eğer sen çiftçine sahip çıkamıyor ve onun sesini duyamıyorsan iktidarda kalmanın bir manası yoktur.”