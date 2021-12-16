Kırtasiyeci sattığı ürünü yerine koyamıyor

Her güne yeni zamlarla uyanan kırtasiyeciler sattıklarının yerine yenisini koyamadıklarını anlattı. Kırtasiyeciler, “Dün aldığımız ürünü bugün satarken bile zarara giriyoruz” diyor.

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Kırtasiye ürünlerine dolardaki artışla hafta başında yüzde 50 zam gelmesiyle birlikte gözler kırtasiyecilere çevrildi. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir, “Sattığımızın yerine yenisini koyamıyoruz, kağıtta bile dışa bağımlıyız” dedi.

KİTAP LÜKS OLDU

Her güne yeni zamlarla uyandıklarını anlatan kırtasiyeciler, “Dün aldığımız ürünü bugün satarken bile zarara giriyoruz” diyor. Kırtasiyeciler, stokçuluğun da arttığını belirtti.15 bin kırtasiyeci bulunan Türkiye'de her yıl 60 ülkeye toplamda 3,2 milyar dolarlık ihracat yapılıyor. Ancak sektör ithalata dayalı. Yılda 5.3 milyar dolarlık ithalat kurdaki artıştan olumsuz etkileniyor. Pandemi sürecinde sadece İstanbul'da 300 kırtasiyeci kepenklerini indirirken, kırtasiyeciler de gelirlerinin yüzde 64'ünü kaybetti. Son bir yılda kitap kapak kağıdına gelen zamlar ise yüzde 100'ü aştı. Birinci hamur kağıda yüzde 35, kitap kağıdına yüzde 20 zam yapıldı. Demir, “Bu fiyat artışlarında yayınevinin, yayıncının, matbaacının yapacağı hiçbir şey yok. Kitap lüks haline geldi. Ürüne fiyat söylemeye utanır hale geldik” ifadesini kullandı.

‘Günün her saati zam geliyor'

İstanbul'daki Çağla Kırtasiye'den İlyas Cesur, kırtasiye ürünü bulmakta zorlandıklarını, stokçuluk yapıldığını anlattı. Zincir market rekabetinin kendilerini zorladığını belirten kırtasiyeci Okan Solmaz, “Günün her saati zam geliyor. Sattığımızın yerine yenisini koyamıyoruz” dedi.