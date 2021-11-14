Kış saati uygulamasında doğruyu kim söylüyor?

Kış saati uygulamasında Enerji Bakanı Dönmez’e göre 6.8 milyar kilovatsaat tasarruf varken, diğer tarafta 7.1 milyar kilovatsaatlik israf olduğu ifade ediliyor.

Erdoğan SÜZER

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Hükümetin 2016 yılından bu yana ısrarla her yıl sürdürdüğü “Sürekli yaz saati uygulaması” aradan geçen 5 yıla rağmen hâlâ “Tasarruf-israf” tartışmalarına sahne oluyor. Hükümet, özellikle öğrenciler ve erken mesaiye başlayan işçileri karanlıkta yollara düşüren bu uygulamanın enerji tasarrufu sağladığını savunuyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, uygulama ile 6.8 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıklarken, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ise, uygulamanın 7.1 milyar kilovatsaat israfa neden olduğunu savundu.

SAAT FARKI AÇILDI

Tartışmalar, her yıl saat değişikliklerinin yapıldığı dönemlerde yeniden alevleniyor. Avrupa ülkeleri son olarak 30 Ekim Cumartesi gününü 31 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.00'te saatlerini 1 saat geriye alarak yaz saati uygulamasına son verdi ve kış saati uygulamasına geçti.

Türkiye ise 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile yaz-kış saati uygulamasına son verdiği için saat değişikliği yapmadı. Bu nedenle Türkiye'nin Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, İsviçre, İsveç ve Danimarka ile olan saat farkı 1 saatten 2 saate, İngiltere ile olan saat farkı da 2 saatten 3 saate çıktı. Dönmez, kış saatine geçilmeyip sürekli yaz saati uygulayarak 2016 yılından bu yana 3 milyar 970 milyon lira tasarruf sağlandığını ileri sürdü.

Teknik verilere göre israf devasa boyutta

EMO, yaz saatinin uygulandığı ilk kış dönemi olan 2016 yılının Kasım ayı ile 2017'nin Mart ayı arasında geçen 5 aylık dönemi teknik verilerle inceledi. İlk uygulama yılını bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırdı ve ortaya 7.1 milyar kilovatsaatlik bir tüketim artışı çıkardı. Sonraki yıllarda ise herhangi bir teknik çalışma yapılmadı. SÖZCÜ'ye değerlendirmelerde bulunan EMO Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, 2016 yılından bu yana uygulanan sürekli yaz saati yüzünden elektrik tüketiminin arttığını, bunun da halkın elektrik faturalarına ilave zam olarak yansıdığını bildirdi.

Açıklanmayan rapora gönderme yapıldı

Dönmez, 2016 yılından bu yana bir türlü kamuoyuna açıklanmayan İstanbul Teknik Üniversitesi çalışmasına atıf yaparken, iddiasını destekleyecek teknik detayları paylaşmadı. Dönmez, “Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.8 milyar kilovatsaat. Bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar lira, üç zamanlı tarifeyi alırsak tasarruf 5.94 milyar lira oldu” açıklamasını yaparken AB'nin de tek saat uygulamasına geçmeleri yönünde üye ülkelere tavsiye kararında bulunduğunu söyledi.