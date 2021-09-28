Kömürden sonra oduna da zam geldi

Isınmanın maliyeti artmaya devam ediyor. Kömüre gelen yüzde 125 zamdan sonra odun da geçen seneye göre yüzde 40-50 aralığında zamlandı. Gelecek aydan itibaren doğalgaz faturalarına da yüzde 15 zam bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Vatandaş kabaran elektrik ve doğalgaz faturalarıyla baş etmeye çalışırken, ısınmanın maliyeti yükselmeye devam ediyor.

Kömür fiyatlarına gelen yüzde 125 zamdan sonra odun fiyatları da yükseldi.

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre, odun fiyatları geçen seneye göre yüzde 40 ila 50 arasında zamlandı. Geçen sene odunun ton fiyatı ortalama bin lira iken, bu yıl ise bin 400 liraya kadar çıktı.

SÖZCÜ’nün dünkü haberinde de artan kömür fiyatlarına vurgu yapılmış, geçen sene 1250 TL olan kömürün tonunun bu yıl 3 bin liraya kadar çıktığı aktarılmıştı.

FATURALARA DA ZAM BEKLENİYOR

Oduncular ise, hem kendilerinin hem de tüketicilerin son zamlardan olumsuz etkilendiğini söylüyor.

Kömürcü Vakkas Kasım, “Geçen seneye göre yüzde 40 ila yüzde 50 bir zam oldu. “Geçen yıl satış fiyatımız bin lira iken bu yıl bin 400 liraya kadar çıktı” dedi.

Öte yandan, dünyada rekor kırmaya devam eden doğalgaz fiyatlarının gelecek aydan itibaren faturalara yansımaya başlaması bekleniyor.

Reuters’e bilgi veren enerji üretim ve dağıtım sektöründen dört kaynak, gelecek ay başında doğalgaz fiyatlarında ortalama yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8-15 artış yapılmasının beklendiğini ifade etmişti.

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